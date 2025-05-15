В МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов

Дропперы по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для мошеннических операций. Информацию о них вместе с данными об использованных платежных средствах от банков и правоохранительных органов Центробанк собирает в специальную базу. Кредитные организации по закону уже были обязаны отключать таким клиентам онлайн-банкинг и блокировать карты, если правоохранительные органы сообщили о мошенничестве. Если данные попали в черный список из других источников, банки могли на свое усмотрение блокировать клиентов. С 15 мая в случае, когда кредитная организация не воспользовалась правом на блокировку карты, она должна ввести лимит по объему операций.