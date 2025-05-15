В МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов
МВД России выпустило рекомендации для того, чтобы не оказаться в базе дропперов. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.
В рекомендациях МВД призвало не передавать карту третьим лицам, не делиться доступом к онлайн-банку, не совершать переводы по просьбе незнакомых людей и сразу обращаться в финансовую организацию в случае ошибочного перевода.
С 15 мая дропперам, внесенным в базу Банка России, ограничили переводы себе и другим людям суммой в размере 100 000 руб. в месяц. Банки также не смогут выдавать им электронные средства платежа, включая карты. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе подписал президент РФ Владимир Путин 13 февраля.
Дропперы по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для мошеннических операций. Информацию о них вместе с данными об использованных платежных средствах от банков и правоохранительных органов Центробанк собирает в специальную базу. Кредитные организации по закону уже были обязаны отключать таким клиентам онлайн-банкинг и блокировать карты, если правоохранительные органы сообщили о мошенничестве. Если данные попали в черный список из других источников, банки могли на свое усмотрение блокировать клиентов. С 15 мая в случае, когда кредитная организация не воспользовалась правом на блокировку карты, она должна ввести лимит по объему операций.