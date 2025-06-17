Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов

Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперовКибермошенникам грозит шесть лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об уголовной ответственности для дропперов – людей, которые участвуют в кражах денег со счетов, сокрытии преступлений, обналичивании и легализации криминальных доходов. Документ опубликован в думской электронной базе.
Правительственный проект предполагает изменения в ст. 187 Уголовного кодекса России. На сайте ГД поясняется, что за неправомерные операции с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронные средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Кроме того, если клиент банка из соображений корысти передал свою карту или доступ к счету другому лицу или совершил операции по его указанию, то он может лишиться свободы на срок до трех лет.
«Ответственность настигнет всех, кто будет передавать свою карту для проводки денежных средств по просьбе мошенников. И хотелось бы, чтобы это понимали люди. Тем более зачастую используют подростков», - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Во втором и третьем чтениях также были приняты изменения в Гражданский кодекс РФ. Согласно поправкам, банки не смогут открывать счета и выдавать банковские карты несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей.
16 июня в МВД России сообщили, что мошенники начали использовать новую схему вовлечения граждан Белоруссии в дропперство. Им предлагают заработать и совершить однодневную командировку в Россию для открытия банковской карты. В частности, в постах в Telegram и соцсетях обещаются оплачиваемые поездки в Смоленск, Москву и Санкт-Петербург. Карту российского банка жертве нужно оформить для «процессинга» или «крипто-арбитража». Но в реальности карта применяется киберпреступниками для вывода средств граждан, а ответственность будет нести человек, который ее оформил.