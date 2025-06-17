Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов

Правительственный проект предполагает изменения в ст. 187 Уголовного кодекса России. На сайте ГД поясняется, что за неправомерные операции с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронные средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Кроме того, если клиент банка из соображений корысти передал свою карту или доступ к счету другому лицу или совершил операции по его указанию, то он может лишиться свободы на срок до трех лет.