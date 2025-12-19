Правительство определилось с мероприятиями по обелению экономики

Правительство определилось с мероприятиями по обелению экономикиДо конца января министерства подготовят законопроекты, усложняющие уход в тень
Власти начали системную работу по сокращению теневого сектора экономики. В кабмине 15 декабря прошло установочное совещание под руководством вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко (определен куратором по реализации плана по обелению отдельных секторов). На нем руководители министерств и ведомств отметили отсутствие концептуальных замечаний по подготовленному документу, рассказали «Ведомостям» в аппарате вице-премьера. На первом совещании было принято решение сдвинуть сроки исполнения влево и завершить реализацию мероприятий уже в I квартале 2026 г.
В связи с этим Григоренко поручил Минфину до 19 декабря представить в правительство доработанный план с учетом новых сроков и других «технических и юридических замечаний», которые имеются у ведомств. До 22 декабря ведомства должны согласовать доработанную версию документа. Законодательные изменения ответственные министерства должны подготовить и внести в правительство до 26 января, в Госдуму – до 1 марта, рассказал представитель Григоренко.
С периодичностью не реже двух раз в месяц будут проводиться оперативные совещания по реализации плана, уточнил собеседник «Ведомостей». «С учетом сжатых сроков исполнения плана такой подход позволит оперативно реагировать на возникающие сложности и своевременно принимать управленческие решения», – пояснил он.
Поручение находится на исполнении в Минфине, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Для реализации плана по обелению отдельных секторов экономики будет подготовлено «значительное число законопроектов как устанавливающих новое регулирование, так и вносящих изменения в действующее», отмечает собеседник. Речь идет о поправках в законодательство о налогах и сборах, антиотмывочное, КоАП РФ, УК РФ, о применении контрольно-кассовой техники, сообщили в Минфине.
Правительство представило президенту России Владимиру Путину концепцию плана по «обелению» экономики на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 8 декабря. Тогда Путин отметил, что большинство мероприятий плана, предполагающих принятие федеральных законов, отнесено на IV квартал 2026 г. В то же время НДС поднимается уже с начала 2026 г. В связи с этим он поручил ускорить эту работу. Как отмечал глава государства, в связи с повышением НДС важно, чтобы «ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и соответствующие доходы в бюджет поступали». «Обеление» национальной экономики – одна из системных задач, которая стоит перед правительством на 2026 г., отмечал Путин.
Содержание плана
Работа по плану будет вестись по двум направлениям, рассказал представитель Григоренко. Во-первых, подготовка самих нормативно-правовых актов, в том числе принятие закона по лицензированию оборота табака и никотинсодержащей продукции. Во-вторых, технические мероприятия по доработке госинформсистем (ГИС). Например, речь идет о совершенствовании ГИС мониторинга товаров «Честный знак», запуске системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ).
Вице-пермьер Александр Новак, представля концепцию плана президенту, сообщил, что он состоит из 6 направлений.
Обеление сферы торговли. Ужесточение наказания за ведение деятельности без государственной регистрации и онлайн-касс.
Обеление торговли при ввозе товаров из ЕАЭС. Запуск системы СПОТ, которая предполагает, что груз, ввозимый из стран ЕАЭС, не сможет пересечь границу без подтверждения заинтересованного налогового резидента России. Также система предполагает также авансовую уплату НДС импортерами. В конце октября глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексей Пикалев говорил, что система СПОТ будет запущена с 1 апреля 2026 г.
Обеление рынка труда. Власти законодательно закрепят признаки трудовых отношений, чтобы минимизировать подмену трудовых отношений договорами с самозанятыми. Для работодателей будет введена административная ответственность за это.
Обеление оборота наличных денежных средств и цифровых валют. Предполагает контроль за вывозом наличных и золота. Предусмотрена также подготовка законодательства в сфере оборота цифровой валюты – в том числе введение ответственности за незаконный майнинг.
Вывод из тени нелегального кредитования. Речь идет о введении уголовной ответственности за незаконную деятельность по предоставлению потребительских кредитов.
Более жесткий контроль за рынком табачной и никотиносодержащей продукции. Преполагается введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукции.
Зачем это нужно
Мероприятия плана направлены на создание равных конкурентных условий ведения бизнеса для всех участников рынка – в первую очередь в сферах торговли, оказания услуг, кредитования, работы с цифровыми валютами, сообщил представитель Минфина. Кроме того, план предполагает вовлечение в легальный оборот товаров из «серой зоны», связанной как с цепочками безналогового ввоза товаров из других стран, так и безналогового оборота внутри страны, отметил собеседник.
«В выигрыше останутся те, кто ведет свою предпринимательскую деятельность по правилам. Повышение прозрачности бизнес среды в России будет стимулировать экономический рост и пополнение бюджета страны», – добавил представитель Григоренко.
Как отмечал Новак на совещании у президента, сумма дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней от предложенных мер составит до 0,5% ВВП с учетом чистого экспорта в год – это примерно 1 трлн руб. ежегодно, начиная с 2027 г. Выполнение всех предусмотренных мероприятий приведет к снижению доли теневой экономики в ВВП на 1,5 процентного пункта (п. п.) за три года, говорил Новак, представляя концепцию президенту. В конце октября министр финансов Антон Силуанов оценивал долю теневой экономики в 10–12% ВВП.
Реалистичность сроков
Подготовка в предложенные сроки законодательных изменений, направленных на реализацию мер по обелению экономики, реалистична с учетом достаточно глубокой проработки вопроса, считает декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве Вадим Засько. Вероятно, в правительстве уже подготовили законодательные инициативы и речь идет в большей степени о доработке законопроектов с учетом предложений ФОИВов, полагает эксперт.
Важно обеспечить налоговые органы достаточными полномочиями, а также законодательно закрепить межведомственные форматы взаимодействия и критерии для борьбы с теневым сектором экономики, говорит Засько. Разрабатываемый правительством пакет мер во многом обеспечит сокращение доли теневого сектора, полагает Засько. По его словам, можно вспомнить «колоссально позитивный» опыт борьбы с «бумажным» НДС или опыт амнистии при дроблении.
При желании внести законодательные изменения в такие короткие сроки возможно, считает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. При этом план не обсуждался с бизнесом, несмотря на готовность деловых объединений работать в этом направлении, подчеркивает он. «Мы с удовольствием бы сами поучаствовали и подсказали, особенно в отраслевом разрезе, с учетом накопленного опыта по клинингу, стройке, электронной коммерции», – говорит он. В конечном итоге самое важное – это адекватность принятых мер, чтобы «не передавить» честный бизнес, отмечает Шубин. Вывода из тени можно достичь, если дать стимул обеляться и «светить именно туда, где темно, а не туда, где светло», уверен он.
Борьба с тенью
Обеление майнинга может стать одним из ключевых направлений плана, полагает директор группы финансового структурирования и налоговых решений Kept Анастасия Карлова. Этому будет способствовать не только «закручивание гаек», но и расширение возможностей для их легального использования, считает Карлова. Сейчас в России запрещено использовать криптовалюту как средство платежа, другие возможности для ее использования также ограничены.
Существенная часть доходов от майнинга оседает за рубежом, где криптовалюта была легализована гораздо раньше, чем в России. Добыча криптовалют приносит сейчас значительные суммы, которые, по сути, являются скрытым экспортом, говорил 2 декабря заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
По замыслу Банка России, сделки с криптовалютами смогут проводить только «особо квалифицированные» инвесторы или в рамках экспериментального правового режима, напоминает Карлова. По ее словам, позитивны намерения ввести официальное регулирование криптообменников, чтобы вывести эту деятельность из серой зоны и дать легальную возможность обмена криптовалюты на фиат тем же майнерам.
«В России владельцы криптовалют имеют право на судебную защиту, если задекларировали ее в ФНС, это используется как стимул для обеления майнинга, но очевидно, что регулятор также должен предусмотреть и карательные меры в случае нарушения законодательства», – полагает Карлова