Правительство определилось с мероприятиями по обелению экономики

Правительство представило президенту России Владимиру Путину концепцию плана по «обелению» экономики на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 8 декабря. Тогда Путин отметил, что большинство мероприятий плана, предполагающих принятие федеральных законов, отнесено на IV квартал 2026 г. В то же время НДС поднимается уже с начала 2026 г. В связи с этим он поручил ускорить эту работу. Как отмечал глава государства, в связи с повышением НДС важно, чтобы «ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и соответствующие доходы в бюджет поступали». «Обеление» национальной экономики – одна из системных задач, которая стоит перед правительством на 2026 г., отмечал Путин.