Силуанов назвал важной задачей на 2026 год сокращение теневого сектора
В Минфине РФ считают сокращение теневого сектора важной задачей, поставленной на 2026 г. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе расширенного заседания коллегии ФНС.
«Правительство и президент [РФ Владимир Путин] такие поручения дали», – пояснил он (цитата по ТАСС).
22 октября Силуанов рассказал, что, по данным Росстата, уровень теневой экономики в России составляет около 10–12% ВВП. Основное направление работы в рамках теневого сектора Минфин видит в организованных рынках продажи импортных товаров. В частности, с ввоза такой продукции должен уплачиваться налог на добавленную стоимость. Кроме того, она должна быть промаркирована и иметь соответствие номенклатуре.
По данному направлению, по словам Силуанова, правительство приняло решило принять меры, направленные на обеление экономики и увеличение доходов в бюджет.
Глава Минтруда Антон Котяков 7 октября говорил, что примерно 5 млн человек работают в теневом секторе экономики в 2025 г. Самая напряженная ситуация среди регионов в этом вопросе сложилась на Северном Кавказе. Он подчеркнул, что проблема выходит за рамки рынка труда.