Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Силуанов назвал важной задачей на 2026 год сокращение теневого сектора

Ведомости

В Минфине РФ считают сокращение теневого сектора важной задачей, поставленной на 2026 г. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе расширенного заседания коллегии ФНС. 

«Правительство и президент [РФ Владимир Путин] такие поручения дали», – пояснил он (цитата по ТАСС).

22 октября Силуанов рассказал, что, по данным Росстата, уровень теневой экономики в России составляет около 10–12% ВВП. Основное направление работы в рамках теневого сектора Минфин видит в организованных рынках продажи импортных товаров. В частности, с ввоза такой продукции должен уплачиваться налог на добавленную стоимость. Кроме того, она должна быть промаркирована и иметь соответствие номенклатуре.

По данному направлению, по словам Силуанова, правительство приняло решило принять меры, направленные на обеление экономики и увеличение доходов в бюджет.

Глава Минтруда Антон Котяков 7 октября говорил, что примерно 5 млн человек работают в теневом секторе экономики в 2025 г. Самая напряженная ситуация среди регионов в этом вопросе сложилась на Северном Кавказе. Он подчеркнул, что проблема выходит за рамки рынка труда.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её