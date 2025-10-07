Котяков: занятость в теневом секторе экономики составляет примерно 5 млн человек

Котяков добавил, что в России уже установлен минимальный уровень трудового дохода, который должен получать человек, не имеющий объективных причин для отсутствия занятости. Он составляет четыре минимальных размера оплаты труда в год. По словам главы Минтруда, обычно такой доход формируется за счет неполной или эпизодической занятости.