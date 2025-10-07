Газета
Котяков: занятость в теневом секторе экономики составляет примерно 5 млн человек

Примерно 5 млн человек работают в теневом секторе экономики в 2025 г. Самая напряженная ситуация среди регионов в этом вопросе сложилась на Северном Кавказе. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РБК.

Он подчеркнул, что проблема выходит за рамки рынка труда. Министр также выразил обеспокоенность теми, кто отказывается от помощи в трудоустройстве, предпочитая жить на детское пособие. 

Котяков добавил, что в России уже установлен минимальный уровень трудового дохода, который должен получать человек, не имеющий объективных причин для отсутствия занятости. Он составляет четыре минимальных размера оплаты труда в год. По словам главы Минтруда, обычно такой доход формируется за счет неполной или эпизодической занятости. 

Путин: в зоне особого внимания должна быть борьба с теневым сектором

Экономика / Макроэкономика и бюджет

По мнению Котякова, задача государства состоит в создании условий для более стабильного участия в рынке труда. Введение планки по доходу может стимулировать граждан людей выйти из теневого сектора, подытожил министр.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 15 сентября заявил, что борьба с теневым сектором экономики, а также уклонением от уплаты налогов должны быть в зоне особого внимания. Эта борьба не только поддерживает конкурентную среду и создает условия для развития бизнеса, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета, отметил глава государства.

