Силуанов: уровень теневой экономики в РФ составляет около 10–12% ВВП
По данным Росстата, уровень теневой экономики в России составляет около 10–12% ВВП. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе пленарной сессии Госдумы. Он отметил, что это небольшой показатель по сравнению с развитыми странами.
Изменения в налоговое законодательство, которые рассматривает нижняя палата, предусматривают снижение теневого сектора экономики и увеличение за счет этого объемов собираемости налогов, добавил Силуанов.
Основное направление работы в рамках теневого сектора Минфин видит в организованных рынках продажи импортных товаров. В частности, с ввоза такой продукции должен уплачиваться налог на добавленную стоимость. Кроме того, она должна быть промаркирована и иметь соответствие номенклатуре.
Силуанов подчеркнул, что расчеты на таких рынках в основном осуществляются «в серую», не подлежат контролю и формируют не налогооблагаемую базу. В этой связи было принято решение по усилению администрирования части использования контрольно-кассовой техники.
По данному направлению, по словам Силуанова, правительство приняло решило принять меры, направленные на обеление экономики и увеличение доходов в бюджет.
7 октября глава Минтруда Антон Котяков говорил, что примерно 5 млн человек работают в теневом секторе экономики в 2025 г. Самая напряженная ситуация среди регионов в этом вопросе сложилась на Северном Кавказе. Он подчеркнул, что проблема выходит за рамки рынка труда.