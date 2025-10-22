Силуанов: уровень теневой экономики в РФ составляет около 10–12% ВВП

Основное направление работы в рамках теневого сектора Минфин видит в организованных рынках продажи импортных товаров. В частности, с ввоза такой продукции должен уплачиваться налог на добавленную стоимость. Кроме того, она должна быть промаркирована и иметь соответствие номенклатуре.