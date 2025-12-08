Путин: бизнес не должен уходить в тень на фоне роста НДС
Президент России Владимир Путин призвал следить за тем, чтобы повышение НДС не привело к уходу предпринимателей в теневой сектор. Такое поручение он озвучил на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию.
«В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально», – подчеркнул он.
Глава государства также отметил необходимость дальнейшего «обеления» экономики и создания прозрачной конкурентной среды.
28 ноября Путин подписал закон, который предусматривает повышение ставки НДС с 20 до 22% с 2026 г. Льготная ставка в 10% для социально значимых товаров сохраняется.
Закон предполагает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором компании обязаны уплачивать НДС: до 20 млн руб. в 2026 г., до 15 млн руб. в 2027 г. и до 10 млн руб. в 2028 г. Изначально предполагалось снизить порог сразу до 10 млн руб. Документ был одобрен Госдумой 20 ноября.