Путин: бизнес не должен уходить в тень на фоне роста НДС

Закон предполагает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором компании обязаны уплачивать НДС: до 20 млн руб. в 2026 г., до 15 млн руб. в 2027 г. и до 10 млн руб. в 2028 г. Изначально предполагалось снизить порог сразу до 10 млн руб. Документ был одобрен Госдумой 20 ноября.