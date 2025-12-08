Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: бизнес не должен уходить в тень на фоне роста НДС

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал следить за тем, чтобы повышение НДС не привело к уходу предпринимателей в теневой сектор. Такое поручение он озвучил на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию.

«В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально», – подчеркнул он.

Глава государства также отметил необходимость дальнейшего «обеления» экономики и создания прозрачной конкурентной среды.

Путин выразил надежду, что повышение НДС будет временным

Экономика / Макроэкономика и бюджет

28 ноября Путин подписал закон, который предусматривает повышение ставки НДС с 20 до 22% с 2026 г. Льготная ставка в 10% для социально значимых товаров сохраняется.

Закон предполагает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором компании обязаны уплачивать НДС: до 20 млн руб. в 2026 г., до 15 млн руб. в 2027 г. и до 10 млн руб. в 2028 г. Изначально предполагалось снизить порог сразу до 10 млн руб. Документ был одобрен Госдумой 20 ноября.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь