Путин обсудил с правительством меры по обелению экономики

Путин обсудил с правительством меры по обелению экономикиПрезидент призвал ускорить подготовку законодательных изменений в этой области
Одна из системных задач, которая стоит перед правительством на 2026 г., – это «обеление» национальной экономики, отметил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Кабмин уже подготовил соответствующий план, напомнил Путин. В связи с повышением НДС важно, чтобы «ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и соответствующие доходы в бюджет поступали», сказал глава государства.
Речь о том, чтобы устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве, сказал Путин. «Здесь нам не нужно никаких, знаете, как иногда бывало раньше, таких массовых набегов, это точно совершенно не нужно. Но порядок надо навести обязательно и на оптовых, и на розничных рынках», – рассказал глава государства. По его словам, необходимо кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан, усилить контроль за обращением наличных денег.
При этом здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста, подчеркнул Путин. Предприниматели и компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка, считает он. В свою очередь, для государства, для общества в целом эффект должен заключаться в том числе в увеличении поступлений в бюджеты, причем бюджеты разных уровней.
Подробнее о плане обеления экономики в ходе заседания рассказал вице-премьер Александр Новак. Мероприятия плана направлены на усиление ответственности за несоблюдение установленных норм и требований, а в отдельных случаях на введение нового регулирования, отметил он.
Выполнение всех предусмотренных мероприятий приведет к снижению доли теневой экономики в ВВП на 1,5 процентного пункта (п. п.) за три года, указал Новак, не приводя конкретных значений. В конце октября министр финансов Антон Силуанов оценивал долю теневой экономики в 10–12% ВВП. Сумма дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней от предложенных мер составит до 0,5% ВВП с учетом чистого экспорта в год по сравнению с прошлым годом, указал Новак. Речь идет примерно об 1 трлн руб. ежегодно начиная с 2027 г., добавил вице-премьер.
Путин обратил внимание, что большинство мероприятий плана по обелению отдельных секторов экономики, предполагающих принятие федеральных законов, отнесено на IV квартал 2026 г. В то же время НДС поднимается уже с начала 2026 г.
«Когда мы проводили совещания по этим вопросам, – кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно, – коллеги решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее пойти на это повышение, временное, надеюсь, но повышение (НДС до 22%. – «Ведомости»)», – подчеркнул Путин.
Сразу возник вопрос, что собираемость не увеличится, а ухудшится, потому что часть бизнеса просто уйдет в тень, отметил президент, добавив, что этого нельзя допустить. В связи с этим он поручил ускорить эту работу. «Если уж принимать их, принимать их нужно сейчас в открытую, прямо, честно. И здесь ничего такого страшного нет», – сказал он.
Меры правительства
План состоит из шести разделов по секторам, где проблема обеления стоит наиболее остро, рассказал вице-премьер. В частности, это обеление торговли в рамках ЕАЭС, внутренней торговли, рынка труда, оборота наличных денежных средств и цифровых валют, нелегального кредитования, а также рынка табачной и никотиносодержащей продукции.
В течение 2026 г. правительство запустит механизм подтверждения реальности российского получателя ввозимого из стран ЕАЭС товара и авансовой платы НДС по таким товарам, отметил Новак. Это так называемая система СПОТ.
В конце октября глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексей Пикалев рассказал, что система СПОТ будет запущена с 1 апреля 2026 г. По словам главы ФТС, после внедрения системы груз, ввозимый из стран ЕАЭС, не сможет пересечь границу без подтверждения заинтересованного налогового резидента России. В результате она позволит точно определять, есть ли у груза конкретный получатель в России, тем самым сокращая возможности для нелегальных схем импорта. Такая система также предполагает авансовую уплату НДС импортерами при ввозе товаров из стран ЕАЭС. Внедрение СПОТ обеспечит госбюджету дополнительные поступления в объеме 300 млрд руб. в 2026–2028 гг., писал «Интерфакс» со ссылкой на расчеты Минфина.
Еще одно мероприятие плана – исключение бесконтрольного вывоза из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства – члены ЕАЭС, а также золота в слитках, рассказал Новак.
Также правительство будет бороться с лицами, осуществляющими деятельность в сфере торговли и оказания услуг без государственной регистрации или не использующих контрольно-кассовую технику, отметил вице-премьер.
Кроме того, кабмин планирует законодательно закрепить признаки трудовых отношений, чтобы минимизировать подмену трудовых отношений договорами с самозанятыми, рассказал Новак. Для работодателей будет введена административная ответственность за это, указал он.
Еще один пункт в плане – реализация комплекса мер по стимулированию перехода к безналичным формам оплаты, отметил вице-премьер. «Законодательно урегулируем вопрос оборота цифровой валюты, а также установим административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге цифровых валют и уголовную ответственность за незаконный майнинг», – добавил Новак.
Кроме того, власти хотят ужесточить ответственность вплоть до уголовной для лиц, незаконно осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских кредитов. Еще одно направление работы по обелению экономики – введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукции, отметил вице-премьер.
Насколько эффективны будут меры
Один из крупнейших каналов, по которым товары поступают на российский рынок нелегально, – это фиктивный транзит, пояснил «Ведомостям» президент «Опоры России» Александр Калинин, присутствовавший на заседании. Его суть сводится к тому, что товар якобы следует через Россию в другую страну, из-за чего не уплачивается НДС. «А по факту получается, что он здесь разгружается, а дальше грузовик уходит в ту страну пустой», – добавил он.
Еще один вариант серого импорта – существенное занижение таможенной стоимости товаров. «Бывает, что через электронные цифровые платформы попадает товар без уплаты пошлин», – отметил Калинин. Например, если он мимикрирует под беспошлинный порог в 200 евро (действует для физлиц, которые приобретают товар для личного пользования. – «Ведомости»). По словам Калинина, система СПОТ должна помочь в решении этих проблем.
«Антитень» – важный инструмент более справедливого налогообложения для бизнеса, отметил в разговоре с «Ведомостями» президент «Деловой России» Алексей Репик. На заседании упоминалась в том числе и необходимость бороться с мимикрией трудовых отношений под самозанятость, напомнил он. Это важный для обеления пункт, считает Репик.
Также «налоговый арбитраж» дает и использование режима индивидуальных предпринимателей (ИП). Есть компании, которые, будучи ИП, имеют, например, в логистике «сотни грузовиков», указал Репик. Иногда компании с помощью спецрежимов получают «незаконные, несправедливые преимущества», добавил он. Одно из предложений «Деловой России» – запретить крупным компаниям принимать в зачет базы по расходам услуги, которые оказывают для них самозанятые и ИП, указал глава организации. «То есть, пожалуйста, ради бога, вы можете этими услугами пользоваться, но просто не ставить их к вычету и платить соответствующие налоги на прибыль, пополняя тем самым бюджеты не только федеральные, но и региональные», – указал Репик. Это позволит сохранить больший уровень поддержки для по-настоящему индивидуальных предпринимателей и самозанятых, подчеркнул он.
Для обеления внутренней торговли, по мнению Калинина, будет повышен штраф за ведение незаконной предпринимательской деятельности. Сейчас он составляет 2500 руб., что не отражает масштабов урона, резюмирует глава «Опоры России».