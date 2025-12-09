Путин обсудил с правительством меры по обелению экономики

Речь о том, чтобы устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве, сказал Путин. «Здесь нам не нужно никаких, знаете, как иногда бывало раньше, таких массовых набегов, это точно совершенно не нужно. Но порядок надо навести обязательно и на оптовых, и на розничных рынках», – рассказал глава государства. По его словам, необходимо кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан, усилить контроль за обращением наличных денег.