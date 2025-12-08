Что сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В начале встречи он подчеркнул, что мероприятие традиционно проходит в конце года, чтобы оценить ход совместной работы по достижению национальных целей развития.