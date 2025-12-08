Что сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам

Что сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектамОсновной задачей президент назвал приумножение российского народа
Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В начале встречи он подчеркнул, что мероприятие традиционно проходит в конце года, чтобы оценить ход совместной работы по достижению национальных целей развития.
По словам главы государства, национальные проекты остаются ключевым инструментом достижения целей развития. Для их полноценного запуска была создана нормативная база, определены источники финансирования, организован цифровой мониторинг с учетом оценок граждан, бизнеса и профессионального сообщества.
По данным Путина, 19 национальных проектов стартовали «в целом успешно». Из 121 показателя в рамках достижения наццелей семь имеют высокий риск невыполнения. «Но все-таки большая часть ориентиров на текущий год достигнута», – пояснил президент.
«Ведомости» собрали основные заявления президента.
О демографии:
Все нацпроекты должны влиять на решение демографических проблем в России.
Чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в масштабах всей страны, нужно усилить действующие меры на всех уровнях.
Наряду с поддержкой материнства нужно продумать и меры поддержки ответственного отцовства.
Нужно подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции.
По стране улучшился соцпоказатель оценки готовности завести детей. Сильнее всего – в Херсонской и Запорожской областях.
Об экономике:
Экономический рост должен быть всеобъемлющим, охватывать все субъекты страны.
Перед кабмином и регионами стоит системная задача обеления национальной экономики.
Нужно устранить незаконный оборот продукции. Здесь не нужно никаких массовых набегов, но порядок надо навести обязательно.
Путин анонсировал рост ВВП в 1% по итогам 2025 г. В то же время инфляция составит около 6% или ниже.
Сейчас созданы условия и возможности для того, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику.
Путин выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет временным решением.
О занятости и производительности труда:
Нужно кардинально сократить нелегальную занятость в России, которая нарушает права граждан.
Необходимо усилить контроль за обращением наличных денег.
Производительность труда в России растет, но в некоторых отраслях показатели стоят на месте.
Надо распространить проекты повышения производительности труда на все без исключения государственные и муниципальные организации соцсферы.