Путин призвал усилить контроль за обращением наличных денег в России

22 октября Силуанов рассказал, что, по данным Росстата, уровень теневой экономики в России составляет около 10–12% ВВП. Основное направление работы в рамках теневого сектора Минфин видит в организованных рынках продажи импортных товаров. В частности, с ввоза такой продукции должен уплачиваться налог на добавленную стоимость. Кроме того, она должна быть промаркирована и иметь соответствие номенклатуре.