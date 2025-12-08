Путин призвал усилить контроль за обращением наличных денег в России
Президент РФ Владимир Путин потребовал усилить контроль за обращением наличных денег в стране в рамках борьбы с теневым сектором экономики. Об этом он сообщил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Москве. Трансляцию проводит Telegram-канал Кремля.
«Здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста», — отметил глава государства.
Кроме того, он поручил кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права россиян. Путин подчеркнул, что предприниматели и компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, должны получить новые возможности для развития, ощутимую выгоду от обеления рынка.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов 20 ноября заявил, что в ведомстве считают сокращение теневого сектора важной задачей, поставленной на 2026 г.
22 октября Силуанов рассказал, что, по данным Росстата, уровень теневой экономики в России составляет около 10–12% ВВП. Основное направление работы в рамках теневого сектора Минфин видит в организованных рынках продажи импортных товаров. В частности, с ввоза такой продукции должен уплачиваться налог на добавленную стоимость. Кроме того, она должна быть промаркирована и иметь соответствие номенклатуре.