Экономика

Путин призвал усилить контроль за обращением наличных денег в России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин потребовал усилить контроль за обращением наличных денег в стране в рамках борьбы с теневым сектором экономики. Об этом он сообщил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Москве. Трансляцию проводит Telegram-канал Кремля. 

«Здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста», — отметил глава государства.

Кроме того, он поручил кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права россиян. Путин подчеркнул, что предприниматели и компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, должны получить новые возможности для развития, ощутимую выгоду от обеления рынка.

Котяков: занятость в теневом секторе экономики составляет примерно 5 млн человек

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 20 ноября заявил, что в ведомстве считают сокращение теневого сектора важной задачей, поставленной на 2026 г. 

22 октября Силуанов рассказал, что, по данным Росстата, уровень теневой экономики в России составляет около 10–12% ВВП. Основное направление работы в рамках теневого сектора Минфин видит в организованных рынках продажи импортных товаров. В частности, с ввоза такой продукции должен уплачиваться налог на добавленную стоимость. Кроме того, она должна быть промаркирована и иметь соответствие номенклатуре.

