Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин: готовность завести детей выросла сильнее всего в Новороссии

Ведомости

Самый высокий показатель оценки готовности к детям в России фиксируется в Херсонской и Запорожской областях, а также в Мордовии, Республике Алтай и Кабардино-Балкарии, заявил президент РФ Владимир Путин во время Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В целом по стране улучшился социологический показатель оценки готовности завести детей. Сильнее всего – в Херсонской и Запорожской областях, республиках Мордовия, Алтай, Кабардино-Балкария», – отметил российский лидер.

Кроме того, президент подчеркнул, что сейчас в стране недостаточно уже принятых демографических мер. По его словам, рождаемость продолжает сокращаться, поэтому необходимо оказывать поддержку в отношении не только материнства, но и отцовства.

В конце октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что программу материнского капитала нужно реформировать, чтобы она поддерживала рождения третьего и последующих детей. Он объяснила, что маткапитал на второго и третьего ребенка ниже, чем на первого, «причем существенно».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь