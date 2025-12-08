Путин: готовность завести детей выросла сильнее всего в Новороссии
Самый высокий показатель оценки готовности к детям в России фиксируется в Херсонской и Запорожской областях, а также в Мордовии, Республике Алтай и Кабардино-Балкарии, заявил президент РФ Владимир Путин во время Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«В целом по стране улучшился социологический показатель оценки готовности завести детей. Сильнее всего – в Херсонской и Запорожской областях, республиках Мордовия, Алтай, Кабардино-Балкария», – отметил российский лидер.
Кроме того, президент подчеркнул, что сейчас в стране недостаточно уже принятых демографических мер. По его словам, рождаемость продолжает сокращаться, поэтому необходимо оказывать поддержку в отношении не только материнства, но и отцовства.
В конце октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что программу материнского капитала нужно реформировать, чтобы она поддерживала рождения третьего и последующих детей. Он объяснила, что маткапитал на второго и третьего ребенка ниже, чем на первого, «причем существенно».