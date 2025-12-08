Путин анонсировал рост ВВП в 1% по итогам 2025 года

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников 4 декабря говорил, что текущий уровень годовой инфляции в России заметно ниже прогнозного показателя в 6,8%. По его словам, инфляция существенно не дотягивает до ранее спрогнозированных значений. Касаясь ускорения ВВП в октябре, Решетников отметил, что это, вероятнее всего, действие разовых факторов и говорить о смене тренда пока рано.