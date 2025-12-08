Путин анонсировал рост ВВП в 1% по итогам 2025 года
Рост ВВП России по итогам 2025 г.составит 1%. В то же время инфляция составит около 6% или ниже. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Москве. Трансляцию проводит Telegram-канал Кремля.
По его словам в 2025 г., темпы роста экономики России прошли ожидаемый этап замедления. Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП, отметил глава государства.
«В целом, цель достигается», – подытожил он.
8 декабря «Ведомости» писали, что динамика ВВП по итогам года может оказаться ниже официальных прогнозов. Относительно перспектив экономики в IV квартале эксперты расходятся во мнении – диапазон прогнозов варьируется от -0,8% до 1,7% год к году. Основными вызовами могут стать жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), крепкий курс рубля, низкие цены на нефть и негативное влияние санкций на экспорт, говорят эксперты.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников 4 декабря говорил, что текущий уровень годовой инфляции в России заметно ниже прогнозного показателя в 6,8%. По его словам, инфляция существенно не дотягивает до ранее спрогнозированных значений. Касаясь ускорения ВВП в октябре, Решетников отметил, что это, вероятнее всего, действие разовых факторов и говорить о смене тренда пока рано.