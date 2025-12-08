Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Путин анонсировал рост ВВП в 1% по итогам 2025 года

Ведомости

Рост ВВП России по итогам 2025 г.составит 1%. В то же время инфляция составит около 6% или ниже. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Москве. Трансляцию проводит Telegram-канал Кремля.

По его словам в 2025 г., темпы роста экономики России прошли ожидаемый этап замедления. Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП, отметил глава государства.

«В целом, цель достигается», – подытожил он. 

8 декабря «Ведомости» писали, что динамика ВВП по итогам года может оказаться ниже официальных прогнозов. Относительно перспектив экономики в IV квартале эксперты расходятся во мнении – диапазон прогнозов варьируется от -0,8% до 1,7% год к году. Основными вызовами могут стать жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), крепкий курс рубля, низкие цены на нефть и негативное влияние санкций на экспорт, говорят эксперты.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников 4 декабря говорил, что текущий уровень годовой инфляции в России заметно ниже прогнозного показателя в 6,8%. По его словам, инфляция существенно не дотягивает до ранее спрогнозированных значений. Касаясь ускорения ВВП в октябре, Решетников отметил, что это, вероятнее всего, действие разовых факторов и говорить о смене тренда пока рано.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её