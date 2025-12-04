Газета
Решетников оценил уровень годовой инфляции ниже прогнозных ожиданий

Ведомости

Текущий уровень годовой инфляции в России заметно ниже прогнозного показателя в 6,8%. Об этом на полях Российско-индийского бизнес-форума сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, пишет ТАСС. 

Министр напомнил, что официальный прогноз ведомство корректирует два раза в год, а остальные данные – это текущие оценки. По его словам, инфляция существенно не дотягивает до ранее спрогнозированных значений. Касаясь ускорения ВВП в октябре, Решетников отметил, что это, вероятнее всего, действие разовых факторов и говорить о смене тренда пока рано.

2 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в России опустилась до 7%. По его прогнозу, по итогам года показатель будет ниже 6%. Об этом глава государства сказал, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

14 ноября Минэкономразвития сообщало, что в октябре 2025 г. инфляция составила 0,5% против 0,34% в сентябре. При этом годовой показатель продолжил снижаться – до 7,71% по сравнению с 7,98% месяцем ранее.

