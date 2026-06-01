ЦБ предложил ограничения для защиты инвесторов от криптомошенников
Неквалифицированные инвесторы в России нуждаются в дополнительной защите от рисков, связанных с криптовалютными активами. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, комментируя подготовку законодательства, регулирующего обращение цифровых валют.
По словам представителя регулятора, в рамках законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах» предусмотрен комплекс мер по снижению рисков для частных инвесторов.
Он уточнил, что предлагаемые меры включают ограничение перечня доступных для покупки цифровых активов, установление лимитов на объем инвестиций, а также усиление требований к кибербезопасности инфраструктуры. По его словам, такие механизмы должны снизить вероятность потерь средств граждан в случае мошеннических схем или хакерских атак, однако полностью риски, связанные с криптовалютами, сохраняются.
Как подчеркнул зампред ЦБ, регулирование направлено прежде всего на защиту частных инвесторов, которые могут не обладать достаточным опытом работы с цифровыми активами и подвержены влиянию рыночной популярности криптовалют.
1 апреля 2026 г. правительство внесло в Госдуму два проекта федерального закона, направленных на регулирование оборота цифровых валют и совершенствование законодательства в области цифровых прав. 21 апреля палата парламента приняла их в первом чтении.
«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Минфин представил поправки в Налоговый кодекс, подразумевающие донастройку налогообложения цифровых валют и криптовалют. Документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 27 апреля.