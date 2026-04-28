Минфин предложил механизм донастройки налогообложения криптовалют

Минфин предложил механизм донастройки налогообложения криптовалютПравкомиссия одобрила поправки, которые должны синхронизироваться с основным законопроектом о цифровой валюте
Минфин представил поправки в Налоговый кодекс (НК), подразумевающие донастройку налогообложения цифровых валют и криптовалют в том числе. Документ одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности на заседании 27 апреля, рассказали «Ведомостям» два собеседника, участвовавших в обсуждении.
Поправки – часть масштабного плана по обелению экономики, указано в сопроводительных материалах к документу. Они призваны синхронизировать действующее законодательство с масштабным законопроектом «о цифровой валюте и цифровых правах», который готовится к принятию, напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
В частности, Минфин предлагает внести в НК отдельную статью 214.12, регулирующую уплату НДФЛ при продаже или других видах выбытия цифровой валюты, например ее обмена. Согласно поправкам, налоговая база будет складываться из разницы между доходами от операций с цифровой валютой и соответствующими расходами, в случае если она окажется положительной. Перечень расходов будет открытым: туда вошли, в частности, затраты на покупку цифровой валюты, оплата услуг участников рынка и операторов информсистем, средства, с которых уже был уплачен налог при покупке, а также «другие расходы, непосредственно связанные с приобретением, хранением и отчуждением цифровой валюты», указано в документе.
Согласно законопроекту, платить налог обязаны будут агенты – брокеры или доверительные управляющие, на чей счет поступают такие доходы. При их получении в виде промежуточных выплат по иностранным цифровым правам налоговым агентом будет считаться цифровой депозитарий. На агентов также распространяется обязанность учитывать только документально подтвержденные расходы, а также хранить заверенные копии документов, которые могут доказать их, в течение пяти лет. Если же до окончания календарного года удержать НДФЛ из находящихся в их распоряжении средств не удастся, то они будут обязаны сообщать об этом до 25 февраля самому налогоплательщику и налоговому органу, следует из поправок.
Кроме того, Минфин рассчитывает освободить от НДС услуги цифровых депозитариев и обменников цифровых валют, а также «сопутствующие услуги» в сфере их обмена и выпуска, исключение же составит продажа лицензий на ПО.
Также от налогообложения планируется освободить реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, удостоверяющих исключительно денежные требования.
Цифровые валюты в России очень долгое время находились вне любого регулирования, поэтому налоги от операций и от майнинга (добычи) фактически не платились. С 1 января 2025 г. доход от добычи криптовалют облагается для компаний налогом на прибыль по ставке 25%, для граждан и ИП – НДФЛ по прогрессивной шкале 13–22%. Стоимость валюты определяется исходя из ее рыночной котировки на дату фактического получения дохода, т. е. когда возникло право распоряжаться ею.
Доходы от операций с цифровыми валютами облагаются такими же налогами и в таких же размерах, что и при майнинге, но есть и ряд отличий. Например, для физлиц такой доход включается в отдельную налоговую базу, в то время как сама добыча – в общую. Налоговая ставка для нерезидентов РФ составляет 30%. Организаторы майнинг-пула и операторы майнинговой инфраструктуры платят налог на прибыль не с полученной криптовалюты, а в связи с оказанными услугами. Вдобавок граждане должны декларировать доходы, а при оборотах более 600 000 руб. – сообщать о владении.
Также в Госдуме ко второму чтению готовится основной законопроект «о цифровой валюте и цифровых правах», который устанавливает в России правила обращения криптовалют. Предполагается пять категорий регулируемых организаций рынка (биржи, брокеры, управляющие компании, депозитарии и обменники) и определенные условия допуска к криптовалютам для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Также законопроект определяет правила обращения криптоактивов: кто и как может их хранить, покупать, продавать и обменивать.
Что дадут поправки
По мнению Груздева, налоговые поправки позволят снизить риски уклонения от уплаты налогов и повысить прозрачность рынка криптоактивов. Предложенный механизм в целом выглядит логичным и скорее направлен не на усиление налоговой нагрузки, а на устранение перекоса между цифровыми финансовыми активами и классическими финансовыми инструментами, полагает партнер АБ Pareto Legal, адвокат Алексей Истомин.
По большей части новый законопроект направлен на закрытие имевшихся белых пятен в налогообложении криптовалюты и отдельных операций с ней, считает руководитель практики «Цифровая экономика» юридической компании GMT Legal Денис Поляков. Поправки Минфина содержат ряд нововведений (особенно для физлиц), которые выглядят чрезмерными, указывает он. Например, в отличие от юрлиц граждане не смогут переносить убытки по операциям с цифровой валютой на будущие периоды, что кажется «странным и не очень справедливым изменением», отмечает Поляков.
В то же время в отношении трейдинга цифровой валюты для физлиц дан ответ на вопрос, подлежат ли налогообложению сделки мены цифровой валюты или нет, продолжает эксперт. Также важно, что иностранные цифровые права приравнены и в налоговом статусе к цифровой валюте, что позволяет унифицировать подход к использованию криптовалюты, которая по формальным признакам не может признаваться цифровой валютой, отмечает он. По его мнению, освобождение цифровых депозитариев от НДС «не вызывает удивления» и вполне укладывается в канву текущего регулирования смежных сущностей, так как большинство банковских операций, как и реализация цифровой валюты, давно не облагаются им.
Пока на рынке есть куда более весомые проблемы, чем обложение НДФЛ доходов от операций с цифровой валютой, возражает гендиректор и основатель BitOK Дмитрий Мачихин. Для начала нужно «найти, кого обкладывать», потому что пока для владельцев криптовалюты не сформировали условия, которые бы позволили им выходить из тени, считает он.
Законопроект оставляет ряд вопросов без ответа, считает старший юрисконсульт юридической фирмы «Цзиньши» Иван Федоров. Например, как считать прибыль при обмене одной криптовалюты на другую, как подтверждать расходы при покупке через разные площадки, какой курс использовать, как учитывать комиссии и что делать с переводами между собственными кошельками, перечисляет он.