Минфин предложил механизм донастройки налогообложения криптовалют

Согласно законопроекту, платить налог обязаны будут агенты – брокеры или доверительные управляющие, на чей счет поступают такие доходы. При их получении в виде промежуточных выплат по иностранным цифровым правам налоговым агентом будет считаться цифровой депозитарий. На агентов также распространяется обязанность учитывать только документально подтвержденные расходы, а также хранить заверенные копии документов, которые могут доказать их, в течение пяти лет. Если же до окончания календарного года удержать НДФЛ из находящихся в их распоряжении средств не удастся, то они будут обязаны сообщать об этом до 25 февраля самому налогоплательщику и налоговому органу, следует из поправок.