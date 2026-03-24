В России появится уголовная ответственность за незаконный майнинг

В России появится уголовная ответственность за незаконный майнингМаксимальное наказание может достигать пяти лет лишения свободы
Министерство юстиции подготовило законопроект о введении уголовной ответственности за майнинг цифровой валюты без включения в реестр. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 23 марта одобрила внесение этого проекта в Госдуму, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к комиссии. Авторы инициативы спроектировали поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие наказание за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и деятельности оператора майнинговой инфраструктуры.
Сейчас, согласно закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», требуется обязательная регистрация для осуществления майнинга, напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, введение уголовной ответственности необходимо для создания правового механизма пресечения нелегальной деятельности в этой сфере и изъятия незаконно полученных доходов.
По данным ФНС, основанным на приблизительных экспертных оценках, майнингом криптовалюты в РФ в настоящий момент может заниматься около 50 000 субъектов (как физических, так и юридических лиц). При этом в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, на данный момент включено только 1489 субъектов (из них 609 юридических лиц и 880 индивидуальных предпринимателей), следует из пояснительной записки к проекту. Приведенная статистика позволяет сделать вывод об актуальности установления уголовной ответственности в отношении лиц, которые избегают регистрации в реестре, отмечают авторы проекта.
Минюст предлагает в новой статье 171.6 УК установить частью первой ответственность за майнинг без включения в реестр либо за услуги оператора без включения в реестр, если деяния причинили крупный ущерб или принесли доход в крупном размере – более 3,5 млн руб. Преступление повлечет штраф до 1,5 млн руб., обязательные работы до 480 часов либо принудительные работы до двух лет. При этом по этой части будет предусмотрено освобождение от наказания в случае возмещения ущерба при условии, что доходы от незаконного майнинга будут подлежать обязательной конфискации, уточнил Груздев.
По второй части проектируемой статьи предлагается ответственность за те же деяния, но совершенные организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб или принесшие доход в особо крупном размере (более 13 млн руб.). Наказание будет в виде штрафа от 500 000 до 2,5 млн руб., принудительных работ до пяти лет либо лишения свободы до пяти лет (со штрафом или без).
Незаконный майнинг, безусловно, зло, но насколько это зло заслуживает отдельной статьи в Уголовном кодексе (УК), это большой вопрос, рассуждает партнер юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов. Также формулировки самого преступного деяния вызывают вопрос, почему причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечение дохода в крупном размере не могут охватываться действующими статьями кодекса, продолжает он.
Предлагаемые изменения в целом выглядят закономерным этапом развития регулирования цифровых активов, считает юрист White Stone Елизавета Лобутева. С одной стороны, законопроект способен повысить уровень комплаенса на рынке, поскольку угроза уголовной ответственности объективно стимулирует участников отрасли к регистрации, раскрытию информации о своей деятельности и соблюдению требований законодательства, что может способствовать росту налоговой прозрачности и усилению контроля за потреблением энергетических ресурсов.
С другой стороны, говорит Лобутева, сама по себе разница между фактическим и зарегистрированным числом участников рынка не свидетельствует о распространенности фактов причинения крупного или особо крупного ущерба в результате осуществления такой деятельности. В большинстве юрисдикций майнинг регулируется преимущественно через налоговые, энергетические и административные механизмы, тогда как уголовная ответственность применяется в основном в случаях сопутствующих правонарушений, таких как мошенничество или хищение электроэнергии, замечает юрист.
На практике правоприменителю достаточно сложно установить размер причиненного ущерба, обратил внимание управляющий партнер Criminal Defense Firm Алексей Новиков. По его мнению, если правоприменителем будет вменяться такое последствие, как извлечение дохода в крупном или особо крупном размере, то это превратит норму ст. 171.6 УК (незаконный майнинг) в части нанесения ущерба в мертвую. «Мы знаем, что подобная практика имела место при привлечении к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство, что привело к случаям необоснованного уголовного преследования бизнеса», – добавил Новиков.
Руководитель практики уголовного права адвокатского бюро «А-ПРО» Андрей Яковлев также считает предложенные поправки избыточными. По его словам, при осуществлении майнинга в качестве предпринимательской деятельности без государственной регистрации возможна квалификация по ст. 171 УК (незаконное предпринимательство).
На практике, говорит он, фиксируются случаи вменения именно данной нормы, особенно когда деятельность носит систематический характер и направлена на извлечение прибыли. Это свидетельствует о том, что существующие нормы обладают достаточной гибкостью и позволяют адекватно реагировать на соответствующие общественно опасные деяния без введения специального состава, пояснил Яковлев. Аналогичным образом в ситуациях, когда доходы от майнинга не декларируются и не уплачиваются соответствующие налоги, возможно вменение ст. 198 УК и 199 УК, регулирующих ответственность за уклонение от уплаты налогов физическими и юридическими лицами. Таким образом, все ключевые аспекты противоправного майнинга уже охватываются действующим уголовным законом, что делает введение отдельной статьи избыточным, добавил эксперт.
По мнению юриста АБ «След» Алексея Никитина, законодатель рискует получить эффект, обратный желаемому. Большинство майнеров остаются в тени ради доступа к электроэнергии по заниженной цене, объясняет юрист. При этом новый закон создает парадоксальную ситуацию: незарегистрированному майнеру, ворующему электроэнергию, выгоднее оставаться нелегалом, считает Никитин.