За криптосделки с «неквалами» выше нормы введут штрафы

Новая статья призвана обеспечить соблюдение норм будущего базового закона в сфере оборота цифровой валюты, сказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Для осуществляющих обмен цифровой валюты организаций за сделки с неквалифицированными инвесторами, которые выходят за пределы ограничений, установленных законом о цифровых активах, будет предусмотрено наказание: для должностных лиц назначается штраф от 30 000 до 50 000 руб. либо дисквалификация на срок от одного года до двух лет, для юридических лиц – штраф от 700 000 до 1 млн руб.