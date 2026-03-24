За криптосделки с «неквалами» выше нормы введут штрафы

За криптосделки с «неквалами» выше нормы введут штрафыАдминистративная ответственность для проводящих обмен «крипты» организаций составит до 1 млн рублей
Минфин разработал законопроект, который вводит в КоАП новую статью – 15.291 «Нарушение требований законодательства об организации обращения цифровой валюты». Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ на заседании 23 марта, рассказали «Ведомостям» один источник в Белом доме и один – близкий к комиссии.
Новая статья призвана обеспечить соблюдение норм будущего базового закона в сфере оборота цифровой валюты, сказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Для осуществляющих обмен цифровой валюты организаций за сделки с неквалифицированными инвесторами, которые выходят за пределы ограничений, установленных законом о цифровых активах, будет предусмотрено наказание: для должностных лиц назначается штраф от 30 000 до 50 000 руб. либо дисквалификация на срок от одного года до двух лет, для юридических лиц – штраф от 700 000 до 1 млн руб.