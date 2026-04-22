Счетная палата просит доступ к данным о сделках с криптовалютой
Счетная палата хочет присоединиться к числу ведомств, которым будет доступна информация о криптосделках. Это следует из заключения СП по законопроекту о регулировании рынка цифровых валют.
По нынешней редакции доступ к информации о сделках с криптовалютой предлагается дать Банку России и Росфинмониторингу. Внести Счетную палату предлагается в целях осуществления ведомством «контрольной и экспертно-аналитической деятельности».
21 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании обращения криптовалют в России. Документ признает цифровую валюту имуществом, вводит общие требования к ее обороту. Полномочия по регулированию криптовалюты предлагается дать Банку России. Согласно инициативе, граждане России смогут легально инвестировать в криптовалюту на лицензированных российских площадках.
В Ассоциации экспертов рынка цифровых прав (АРЦП) говорили «Ведомостям», что обладатели цифровых валют могут массово уйти в серую зону из-за текущей редакции криптозаконопроектов. Это связано с тем, что инициативы предусматривают право резидентов совершать операции с цифровой валютой только с участием лиц, которые организуют ее обращение.