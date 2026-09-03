Мосбиржа запустит 20 вечных фьючерсов на глобальные активы
На срочном рынке Московской биржи появятся 20 новых однодневных расчетных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на акции крупнейших компаний американского рынка. Старт торгов пройдет в два этапа, 8 и 15 сентября, сообщается на сайте площадки.
Базовым активом новых фьючерсов выступят фиксинги иностранных ценных бумаг, которые рассчитает Мосбиржа. Эти инструменты позволят российским инвесторам участвовать в динамике американских компаний без необходимости покупать базовые активы и проводить операции во внешних юрисдикциях.
На первом этапе, который начнется 8 сентября, будет дан старт торгов фиксингами AMD, TSLA, APP, SNDK, COHR, NBIS, HOOD, AMZN, NFLX, LITE. Через неделю, 15 сентября, начнутся торги фиксингами COIN, CVNA, CRWD, DASH, PANW, SMCI, UBER, BSX, CMG, LULU.
Котировка новых вечных контрактов отражает значение соответствующих фиксингов Мосбиржи иностранных акций в долларах США. Расчет фандинга по новым контрактам будет производиться согласно спецификации. Параметры K1 и K2 для расчета фандинга по новым контрактам равны 0% и 0,35%, соответственно.
Расчет фиксингов на Мосбирже начался 27 июля. Для этого на Мосбирже используются данные о ценах сделок с иностранными активами, обращающимися на зарубежных биржах. Значение рассчитывается как среднее арифметическое цен сделок раз в 15 секунд в течение торговой сессии.