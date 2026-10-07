Кабмин внес в Госдуму проект о популяризации многодетной семьи в рекламе
Правительство внесло в Госдуму законопроект о популяризации многодетной семьи в социальной рекламе. Это следует из думской электронной базы.
Изменения предлагается внести в ст. 5 и 10 закона «О рекламе». Они затрагивают случаи закупок рекламы госорганами, органами местного самоуправления, муниципальными органами и юрлицами, являющимися заказчиками по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере госзакупок».
Ст. 5 закона предлагается дополнить нормой, которая позволит объединениям рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей, в том числе саморегулируемым организациям, устанавливать обязательные для своих членов правила использования образа благополучной семьи с не менее чем тремя детьми в рекламе.
Ст. 10 ФЗ кабмин предлагает дополнить требованием к рекламодателям. Если в социальной рекламе используется образ семьи с ребенком, рекламодатели должны будут обеспечивать изображение благополучной семьи, воспитывающей не менее трех детей.
«Ведомости» писали, что весной этого года ключевое объединение игроков рекламного рынка – Ассоциация коммуникационных агентств России подписала меморандум о продвижении традиционных ценностей в рекламных конкурсах и фестивалях.