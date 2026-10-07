Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP96,55+0,4%CNY Бирж.12,75+0,35%IMOEX2 340,07+0,5%RTSI862,38+0,77%RGBI111,11+0,03%RGBITR763,97+0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Кабмин внес в Госдуму проект о популяризации многодетной семьи в рекламе

Максим Цуланов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о популяризации многодетной семьи в социальной рекламе. Это следует из думской электронной базы.

Изменения предлагается внести в ст. 5 и 10 закона «О рекламе». Они затрагивают случаи закупок рекламы госорганами, органами местного самоуправления, муниципальными органами и юрлицами, являющимися заказчиками по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере госзакупок».

Ст. 5 закона предлагается дополнить нормой, которая позволит объединениям рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей, в том числе саморегулируемым организациям, устанавливать обязательные для своих членов правила использования образа благополучной семьи с не менее чем тремя детьми в рекламе.

Правительство одобрило проект о популяризации в рекламе образа многодетной семьи

Общество

Ст. 10 ФЗ кабмин предлагает дополнить требованием к рекламодателям. Если в социальной рекламе используется образ семьи с ребенком, рекламодатели должны будут обеспечивать изображение благополучной семьи, воспитывающей не менее трех детей.

«Ведомости» писали, что весной этого года ключевое объединение игроков рекламного рынка – Ассоциация коммуникационных агентств России подписала меморандум о продвижении традиционных ценностей в рекламных конкурсах и фестивалях.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её