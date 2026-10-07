Кабмин внес в Госдуму проект о популяризации многодетной семьи в рекламе

Ст. 5 закона предлагается дополнить нормой, которая позволит объединениям рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей, в том числе саморегулируемым организациям, устанавливать обязательные для своих членов правила использования образа благополучной семьи с не менее чем тремя детьми в рекламе.