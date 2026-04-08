Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Бизнес

Патрушев: Россия входит в пятерку мировых лидеров по добыче рыбы

Ведомости

Россия входит в пятерку мировых лидеров по добыче рыбы, а объем вылова в 2025 г. достиг 4,7 млн т. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на коллегии Росрыболовства.

По его словам, текущие показатели позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок и выполнять экспортные обязательства. «Из года в год наша рыбная промышленность демонстрирует стабильные результаты», – отметил Патрушев.

Вице-премьер уточнил, что вылов лососевых увеличился более чем на 40%, а добыча минтая превысила 2 млн т – это максимальный уровень за 25 лет и более половины мирового объема. На Дальнем Востоке установлен рекорд по вылову сельди – почти 600 000 т.

Экспорт рыбной продукции превысил 2 млн т, а выручка увеличилась почти на 20%. Российская продукция поставляется более чем в 100 стран мира. «Это вновь подтверждает статус РФ как надежного торгового партнера», – подчеркнул Патрушев.

В числе приоритетов он назвал дальнейшее увеличение вылова, в том числе за счет исследования новых запасов. На развитие рыбохозяйственной науки в 2025 г. правительство направило 8 млрд руб., аналогичный объем финансирования предусмотрен и на текущий год.

27 февраля сообщалось также, что вылов осьминогов в России вырос на 44% в 2025 г. и достиг 145 т.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте