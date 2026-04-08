Патрушев: Россия входит в пятерку мировых лидеров по добыче рыбы
Россия входит в пятерку мировых лидеров по добыче рыбы, а объем вылова в 2025 г. достиг 4,7 млн т. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на коллегии Росрыболовства.
По его словам, текущие показатели позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок и выполнять экспортные обязательства. «Из года в год наша рыбная промышленность демонстрирует стабильные результаты», – отметил Патрушев.
Вице-премьер уточнил, что вылов лососевых увеличился более чем на 40%, а добыча минтая превысила 2 млн т – это максимальный уровень за 25 лет и более половины мирового объема. На Дальнем Востоке установлен рекорд по вылову сельди – почти 600 000 т.
Экспорт рыбной продукции превысил 2 млн т, а выручка увеличилась почти на 20%. Российская продукция поставляется более чем в 100 стран мира. «Это вновь подтверждает статус РФ как надежного торгового партнера», – подчеркнул Патрушев.
В числе приоритетов он назвал дальнейшее увеличение вылова, в том числе за счет исследования новых запасов. На развитие рыбохозяйственной науки в 2025 г. правительство направило 8 млрд руб., аналогичный объем финансирования предусмотрен и на текущий год.
27 февраля сообщалось также, что вылов осьминогов в России вырос на 44% в 2025 г. и достиг 145 т.