378 дней плена и один шанс: как российские летчики сбежали из Кандагара

16 августа 1996 г. экипаж вновь привезли на аэродром для техобслуживания – и тут началась полоса везения. День выпал на пятницу – выходной у мусульман, поэтому на аэродроме было мало персонала. Талибы так и не слили топливо из самолета: его хватало на длительный полет. Появилась даже возможность проверить, дежурит ли кто‑нибудь у стоявшей в отдалении зенитной установки, которая могла легко сбить взлетающий самолет. Один из летчиков, воспользовавшись тем, что мимо проезжал талиб на велосипеде, попросил у него прокатиться, доехал до зенитки и убедился: за ней сидел не боец, а муляж.