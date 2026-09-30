Требования убежища, психозы и мошенничество со страховкой: инциденты с пилотами

Наиболее известным инцидентом считается крушение в Альпах самолета Airbus A320 компании Germanwings в марте 2015 г. Во время перелета из Барселоны в Дюссельдорф второй пилот Андреас Лубиц изнутри заблокировал дверь кабины, когда остался в ней один, и настроил автопилот на снижение прямо в склон. Капитан попытался выломать дверь топором, но не смог. В итоге погибли 150 пассажиров и членов экипажа. Перед трагедией терапевты направляли виновника на госпитализацию из-за подозрений на острый психоз (он и стал причиной неадекватной реакции). После происшествия «правило двух человек в кабине» стало повсеместным в гражданской авиации: теперь если пилот выходит в туалет, его место в кабине на это время занимает один из бортпроводников.