Требования убежища, психозы и мошенничество со страховкой: инциденты с пилотами

Требования убежища, психозы и мошенничество со страховкой: инциденты с пилотамиСМИ сообщили, что борт Flydubai посадили из-за потасовки летчиков
30 сентября самолет Boeing 737 авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате воздушного судна. По информации СМИ, причиной инцидента стала попытка угона или теракта: один из пилотов внезапно направил лайнер в крутое пике. Злоумышленника обезвредили второй пилот и пассажиры со спецподготовкой. Борт, на котором находились 174 пассажира, в том числе 27 детей, сел в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.
В гражданской авиации захват или намеренное крушение самолета пилотом или другими членами экипажей считаются крайне редкими явлениями, на которые приходится менее 1% катастроф. Но причины таких инцидентов различны – от скрытой шизофрении до мошенничества со страховкой.
В России самый известный подобный случай произошел в Новосибирске в сентябре 1976 г. Пилот Владимир Серков угнал Ан-2 и намеренно протаранил пятиэтажный панельный дом, где проживала его семья. На тот момент он разводился с супругой. При попытке такого экстраординарного покушения на нее погибли пять человек, еще 11 пострадали, а повреждения получили около 20 квартир. «Грохнуло так, что чуть из кровати не выкинуло... Двигатель самолета прямо на лестничную площадку третьего этажа вылетел. Хвост упал возле подъезда, топливо вспыхнуло, и начался страшный пожар», – рассказывал СМИ один из жителей пятиэтажки. По итогам расследования в СССР пересмотрели подходы к медосмотрам курсантов и пилотов, в том числе ввели психологическое тестирование.
В декабре 1987 г. вооруженный экс-сотрудник авиакомпании USAir Дэвид Берк захватил реактивный пассажирский самолет BAe 146-200A, следовавший из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Изначально он планировал отомстить коллегам, которые рассчитали его за кражу $69 из выручки авиабаров (не изъяв при этом служебный жетон с пропуском) и летели этим рейсом. Но в результате вмешательства в полет авиалайнер на скорости 1240 км/ч врезался в холмы поблизости от Пасо-Роблеса (Калифорния): погибли 38 пассажиров и пять сотрудников USAir и Pacific Southwest Airlines. После трагедии американские авиакомпании пересмотрели процедуры увольнения и ввели предпосадочный контроль не только для пассажиров, но и членов экипажей.
В феврале 1982 г. при заходе на посадку в Токио пилот Japan Air Lines Сэйдзи Катагири внезапно перевел двигатели в режим реверса тяги, фактически направив самолет Douglas DC-8 в залив. Бортинженер и второй пилот не смогли исправить положение из-за малой высоты: погибли 24 из 174 пассажиров и членов экипажа. Пилот Катагири при этом выжил и попытался скрыться с места крушения. Впоследствии выяснилось, что он страдал от галлюцинаций и проходил лечение от параноидной шизофрении. После трагедии правительство Японии провело расследование и опубликовало 246-страничный отчет, в котором возложило часть вины на излишне скрытные службы здравоохранения.
В апреле 1994 г. в Мемфисе бортинженер Оборн Кэллоуэй пронес на борт грузового самолета DC-10 компании Federal Express подводное ружье и молотки. Он планировал сымитировать несчастный случай с рейсом и тем самым обеспечить семье страховые выплаты. Несмотря на полученные ранения, пилоты смогли обезвредить Кэллоуэя и вернуться в аэропорт Мемфиса. Во время судебного разбирательства выяснилось, что бортинженер находился в состоянии временного помутнения и не понимал, что погиб бы вместе с самолетом. В настоящий момент Оборн Кэллоуэй отбывает пожизненное заключение без права досрочного освобождения.
В феврале 2014 г. второй пилот Хайлемедин Абера Тегегн захватил регулярный рейс Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Милан через Рим. Изменив маршрут, он несколько часов кружил над аэропортом Женевы, требуя для себя политического убежища в Швейцарии и гарантий невыдачи Эфиопии. Борт Ethiopian Airlines приземлился, сохранив запас топлива всего на 10 минут и потеряв один из двигателей. Но никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. В Эфиопии Хайлемедин Абера Тегегн заочно осужден почти на 20 лет. В Европе пилот не понес наказания, так как, по мнению психиатров, «находился в состоянии полной паранойи». Зато по следам происшествия в Швейцарии провели ревизию ВВС и систем ПВО.
Наиболее известным инцидентом считается крушение в Альпах самолета Airbus A320 компании Germanwings в марте 2015 г. Во время перелета из Барселоны в Дюссельдорф второй пилот Андреас Лубиц изнутри заблокировал дверь кабины, когда остался в ней один, и настроил автопилот на снижение прямо в склон. Капитан попытался выломать дверь топором, но не смог. В итоге погибли 150 пассажиров и членов экипажа. Перед трагедией терапевты направляли виновника на госпитализацию из-за подозрений на острый психоз (он и стал причиной неадекватной реакции). После происшествия «правило двух человек в кабине» стало повсеместным в гражданской авиации: теперь если пилот выходит в туалет, его место в кабине на это время занимает один из бортпроводников.