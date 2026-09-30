Что известно о ситуации с самолетом Flydubai

Рейс выполнял Boeing 737 MAX. Самолет вылетел из Дубая около 07:05 по местному времени (06:05 мск). Во время полета над Саудовской Аравией лайнер начал снижаться и отклонился от первоначального маршрута. По данным сервисов отслеживания, экипаж сначала установил код 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, а затем на короткое время переключился на 7500 – тот, который подают при возможном захвате.