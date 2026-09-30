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Что известно о ситуации с самолетом Flydubai

Судно приземлилось в Саудовской Аравии после драки пилотов
Татьяна Мозолевская
Инна Шульгина
Sevcan Alkan / Unsplash
Sevcan Alkan / Unsplash

Самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, совершил посадку в Саудовской Аравии после того, как во время полета передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна.

«Ведомости» собрали сводку о том, что произошло с самолетом эмиратской компании.

Что известно о рейсе

Рейс выполнял Boeing 737 MAX. Самолет вылетел из Дубая около 07:05 по местному времени (06:05 мск). Во время полета над Саудовской Аравией лайнер начал снижаться и отклонился от первоначального маршрута. По данным сервисов отслеживания, экипаж сначала установил код 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, а затем на короткое время переключился на 7500 – тот, который подают при возможном захвате.

Около 09:28 мск The Times of Israel сообщил, что ВВС Израиля подняли истребители в направлении самолета. Израильские СМИ также писали об экстренных консультациях премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.

По предварительным данным, на борту находились около 180 пассажиров.

Что произошло на борту

В какой-то момент самолет перестал отображаться на открытых сервисах отслеживания полетов. Позднее стало известно, что лайнер направляется в район города Табук на северо-западе Саудовской Аравии. К 09:44 мск израильские источники сообщали о его подготовке к посадке. Впоследствии появились сообщения, что самолет благополучно приземлился в Саудовской Аравии.

Израильский журналист Амит Сегаль написал, что причиной произошедшего могла стать драка между двумя пилотами. Израильский Channel 12 утверждал, что пилотами были русский и украинец по национальности. Однако позже стало известно, что первым пилотом был гражданин Омана, второй пилот – гражданин Объединенных Арабских Эмиратов, сообщило издание Ynet. В генконсульстве РФ в Дубае заявили ТАСС, что россиян на борту самолета не было.

В канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что внеплановая посадка лайнера в Саудовской Аравии не связана с попыткой угона самолета. Другие детали власти пока не раскрывают.

Версия о попытке теракта

По данным источника «РИА Новости», Израиль рассматривает различные версии инцидента на борту FlyDubai. В том числе, обсуждается такая версия, как попытка теракта.

14-й канал израильского телевидения проинформировал со ссылкой на первые данные расследования инцидента, что один из пилотов самолета мог намеренно попытаться устроить авиакатастрофу: он внезапно направил самолет в крутое пике. Борт был на высоте около 10 000 м, после чего резко снизился до 4500 м.

По информации израильских СМИ, совершивший опасный маневр пилот является гражданином Омана. Второй пилот – гражданин ОАЭ. Ранее утверждалось, что один из них украинец, а второй русский.

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