Главная / Бизнес /

FT: авиакомпаниям США грозят убытки в $11 млрд из-за конфликта в Иране

Ведомости

Четыре крупнейшие авиакомпании США могут переплатить более $11 млрд из-за роста цен на авиатопливо после обострения конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, стоимость авиатоплива в США выросла почти на 60% после закрытия Ормузского пролива. Согласно индексу Argus US Jet Fuel, который отражает ежедневные спотовые цены в крупнейших авиационных узлах страны, к концу прошлой недели цена топлива достигла $3,95 за галлон.

10 марта котировки снизились до $3,4 за галлон. Однако власти США повысили официальный прогноз средней стоимости авиатоплива на текущий год на 37% до $2,67 за галлон.

Зачем Трамп звонил в Москву на фоне войны с Ираном и роста цен на нефть

Политика / Международные новости

По подсчетам Financial Times, это приведет к дополнительным расходам в размере около $11,6 млрд для четырех авиакомпаний – American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines и Southwest Airlines. Издание отмечает, что топливо остается одной из крупнейших статей расходов авиаперевозчиков и в обычные периоды составляет около четверти их затрат.

Дело в том, что, в отличие от европейских авиакомпаний, которые обычно хеджируют закупки топлива, American Airlines, Delta и United отказались от такой практики около десяти лет назад. Компании объясняли это тем, что долгосрочные расходы на хеджирование превышают возможную выгоду в случае краткосрочного скачка цен.

11 марта иранские военные предупредили о возможном резком росте цен на нефть. Как сообщало Reuters, в Тегеране заявили, что мировые цены могут достичь $200 за баррель на фоне эскалации в регионе. Также в Корпусе стражей исламской революции заявили, что любое судно, намеренное пройти через Ормузский пролив, должно получить разрешение иранских властей.

