США возобновляют федеральные казни после многолетнего моратория

США возобновляют федеральные казни после многолетнего мораторияМинюст страны уже санкционировал приговоры в отношении 44 человек
Власти США отменяют бессрочный мораторий на федеральные казни, который был введен при генпрокуроре Меррике Гарленде, сообщило министерство юстиции страны. В способы этого вида наказания теперь также включен расстрел.
Минюст уже санкционировал ходатайства о смертной казни в отношении 44 обвиняемых.
В публикации подчеркивается, что предыдущая администрация США «не выполнила свой долг по защите американского народа, отказавшись <...> приводить в исполнение высшую меру наказания в отношении самых опасных преступников». Речь идет о террористах, убийцах детей и полицейских.
Помимо введения расстрела как способа смертной казни, Минюст также восстановил протоколы казней с использованием пентобарбитала и упростил процедуры для ускорения рассмотрения дел с такой мерой наказания. Ведомство планирует в ближайшее время ввести запрет на прошения о помиловании заключенных до завершения всех судебных процедур.
В сентябре 2025 г. президент США Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне, округ Колумбия. Тогда генпрокурор Пэм Бонди отмечала, что ее ведомство будет добиваться возобновления высшей меры наказания по всей территории страны.