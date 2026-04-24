GMKN138-1,15%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,49-0,7%
Главная / Политика /

США возобновляют федеральные казни после многолетнего моратория

Минюст страны уже санкционировал приговоры в отношении 44 человек
Ведомости

Власти США отменяют бессрочный мораторий на федеральные казни, который был введен при генпрокуроре Меррике Гарленде, сообщило министерство юстиции страны. В способы этого вида наказания теперь также включен расстрел.

Минюст уже санкционировал ходатайства о смертной казни в отношении 44 обвиняемых.

В публикации подчеркивается, что предыдущая администрация США «не выполнила свой долг по защите американского народа, отказавшись <...> приводить в исполнение высшую меру наказания в отношении самых опасных преступников». Речь идет о террористах, убийцах детей и полицейских.

Не все равны перед виселицей

Мнения

Помимо введения расстрела как способа смертной казни, Минюст также восстановил протоколы казней с использованием пентобарбитала и упростил процедуры для ускорения рассмотрения дел с такой мерой наказания. Ведомство планирует в ближайшее время ввести запрет на прошения о помиловании заключенных до завершения всех судебных процедур. 

В сентябре 2025 г. президент США Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне, округ Колумбия. Тогда генпрокурор Пэм Бонди отмечала, что ее ведомство будет добиваться возобновления высшей меры наказания по всей территории страны.

