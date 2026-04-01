Не все равны перед виселицей

Расширенный закон в первую очередь затронет палестинцев, осужденных израильскими военными судами на западном берегу за террористические акты. Им будет грозить казнь через повешение спустя 90 дней с возможной отсрочкой до 180 дней, но без права на помилование. Причем для этого приговора потребуется большинство голосов в судейской коллегии, а не единогласное согласие, как в гражданских судах. Теоретически эти нормы можно распространить и на проживающих на оккупированных территориях еврейских поселенцев. Но сомнительно, что кто-то из израильтян совершит преступление, мотивируя его «непризнанием права Израиля на существование».