Не все равны перед виселицей

Не все равны перед виселицейИзраиль расширил действие закона о смертной казни на палестинцев с оккупированных территорий
Израильский парламент 30 марта в третьем чтении принял крайне спорный и дискриминационный закон, предусматривающий смертную казнь для палестинцев, осужденных за террористические атаки с человеческими жертвами на оккупированном западном берегу реки Иордан. Документ поддержали 62 депутата (из 120), «против» – 48 оппозиционных парламентариев и весь так называемый арабский список из депутатов-арабов.
Итоги голосования стали крупной политической победой крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, чья партия «Сильный Израиль» с 7 октября 2023 г. выступала за ужесточение законодательства, чтобы потенциально навсегда закрыть возможность правительству проводить неравнозначный обмен осужденных палестинских террористов на израильских пленных, захваченных исламистами.
Израильское законодательство и сейчас допускает смертную казнь в отношении лиц, обвиненных в совершении преступлений против человечности и государственной измене. В последний раз (и во второй в истории страны) по приговору израильского суда в 1962 г. был повешен похищенный «Моссадом» в Аргентине нацистский преступник Адольф Эйхман, один из главных организаторов геноцида евреев в оккупированной Европе. С тех пор суды, как правило, заменяли казнь на пожизненное заключение.
Расширенный закон в первую очередь затронет палестинцев, осужденных израильскими военными судами на западном берегу за террористические акты. Им будет грозить казнь через повешение спустя 90 дней с возможной отсрочкой до 180 дней, но без права на помилование. Причем для этого приговора потребуется большинство голосов в судейской коллегии, а не единогласное согласие, как в гражданских судах. Теоретически эти нормы можно распространить и на проживающих на оккупированных территориях еврейских поселенцев. Но сомнительно, что кто-то из израильтян совершит преступление, мотивируя его «непризнанием права Израиля на существование».
Израильские правозащитники уже назвали принятый правыми законопроект «акт институционализированной дискриминации и расистского насилия в отношении палестинцев». Некоторые из них подали петицию в Верховный суд Израиля с целью отмены документа.
Приведут ли новые карательные меры израильских властей к снижению террористических угроз со стороны палестинцев для Израиля? Однозначно нет. И погибшие от рук израильтян палестинцы в глазах их соотечественников смогут заслужить статус мученика не только на поле боя, но теперь еще и на виселице.
Проект имеет для страны символическое значение в контексте травматического опыта 7 октября. Несмотря на имиджевые потери, премьер-министр Биньямин Нетаньяху в очередной раз согласился пойти на уступки своим младшим и более радикальным партнерам по коалиции. А термин «сионистский режим» у противников Израиля снова пополнился новым мрачным содержанием.