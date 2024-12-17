Rheinmetall передаст Украине 20 БМП Marder в 2025 году
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на поставку Украине 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3 в первой половине 2025 г. Об этом сообщается на сайте компании.
Уточняется, что доставка БМП Marder 1A3 будет финансироваться Германией. В общей сложности компания уже поставила украинским военным сотни таких боевых машин.
По данным Rheinmetall, продажи компании резко возросли на фоне увеличения военных расходов в Европе. В III квартале 2024 г. портфель ее заказов подскочил на 41% до 51,9 млрд евро. Согласно отчету, продажи оружейной продукции компании выросли более чем на треть до 2,45 млрд евро.
29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что завод Rheinmetall на Украине будет целью для Вооруженных сил РФ. 26 октября в интервью украинскому ТСН генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о запуске первого из четырех оборонного завода компании на Украине, который уже начал производство боевых машин пехоты Lynx. Rheinmetall контролирует 51% акций предприятия.