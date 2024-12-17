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Rheinmetall передаст Украине 20 БМП Marder в 2025 году

Ведомости

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на поставку Украине 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3 в первой половине 2025 г. Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что доставка БМП Marder 1A3 будет финансироваться Германией. В общей сложности компания уже поставила украинским военным сотни таких боевых машин.

По данным Rheinmetall, продажи компании резко возросли на фоне увеличения военных расходов в Европе. В III квартале 2024 г. портфель ее заказов подскочил на 41% до 51,9 млрд евро. Согласно отчету, продажи оружейной продукции компании выросли более чем на треть до 2,45 млрд евро.

29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что завод Rheinmetall на Украине будет целью для Вооруженных сил РФ. 26 октября в интервью украинскому ТСН генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о запуске первого из четырех оборонного завода компании на Украине, который уже начал производство боевых машин пехоты Lynx. Rheinmetall контролирует 51% акций предприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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