Rheinmetall передаст Украине 20 БМП Marder в 2025 году

По данным Rheinmetall, продажи компании резко возросли на фоне увеличения военных расходов в Европе. В III квартале 2024 г. портфель ее заказов подскочил на 41% до 51,9 млрд евро. Согласно отчету, продажи оружейной продукции компании выросли более чем на треть до 2,45 млрд евро.