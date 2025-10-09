Европарламент призвал использовать все замороженные активы РФ для кредита Киеву
Европарламент призвал Европейский союз использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления Украине кредита. Об этом говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте Европарламента.
В документе содержится прямое обращение к странам – членам ЕС и их партнерам по G7 о том, чтобы немедленно одобрить предложение Еврокомиссии об использовании всех замороженных российских активов в качестве основы для предоставления Украине гранта и займа.
«Возмещение которых будет зависеть от будущих выплат военных репараций Россией», – говорится в резолюции.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины валютных резервов России – примерно 300 млрд евро. Более 200 млрд евро из них размещены в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.
1 октября сообщалось, что Еврокомиссия выделила Киеву 4 млрд евро из доходов от замороженных российских активов – девятый транш в рамках программы «исключительной макрофинансовой помощи» (MFA). Из этой суммы 2 млрд евро направлены на закупку беспилотников. Общий объем поддержки Украины со стороны ЕС приближается к 178 млрд евро.
8 октября Financial Times сообщила, что Евросоюз усиливает давление на Бельгию, добиваясь разрешения использовать около 190 млрд евро российских активов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобные действия 2 октября, сравнил их с «работой банды», заявив, что Россия не оставит эти решения без ответа.