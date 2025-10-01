Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЕК выделила Киеву 4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине транш на сумму 4 млрд евро из доходов от российских замороженных активов. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Речь идет о девятом транше в рамках программы «исключительной макрофинансовой помощи (MFA)». В сообщении указано, что 2 млрд евро из этой суммы будут направлены на беспилотные летательные аппараты в соответствии с соглашением между Украиной и Евросоюзом.

Отмечается также, что общая сумма поддержки Украины со стороны ЕС приближается к 178 млрд евро.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Запада о передаче замороженных российских активов воровством. Так он прокомментировал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву около 2 млрд евро на закупку БПЛА за счет прибыли от активов РФ, а также инициативу в сенате США о передаче Украине как минимум $10 млрд ежемесячно из суверенных резервов России.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь