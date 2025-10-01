ЕК выделила Киеву 4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Запада о передаче замороженных российских активов воровством. Так он прокомментировал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву около 2 млрд евро на закупку БПЛА за счет прибыли от активов РФ, а также инициативу в сенате США о передаче Украине как минимум $10 млрд ежемесячно из суверенных резервов России.