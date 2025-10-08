Газета
Политика

FT: ЕС требует от Бельгии разрешить использовать замороженные активы РФ

Ведомости

Евросоюз усиливает давление на Бельгию, требуя разрешить использование замороженных российских активов на сумму около €190 млрд для предоставления Украине «репарационного кредита». Об этом сообщает газета Financial Times.

Согласно плану, €140 млрд должны быть использованы как кредит на вооружение. Киев вернет средства только в случае получения репараций от России. Первые выплаты запланированы на II квартал 2026 г.

Бельгия во главе с премьер-министром Бартом де Вевером настаивает, что другие страны ЕС должны разделить финансовые и юридические риски. «Нужны подписи лидеров всех стран ЕС», – заявил он ранее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сравнивал действия ЕС с работой банды: «кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: "Ребята, давайте вместе нести ответственность!"». Кремль пообещал, что Россия не оставит их без ответа.

