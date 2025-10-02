Бельгия отказалась изымать российские активы

Бельгия отказалась изымать российские активыБрюссель потребовал от ЕС разделить все финансовые риски
Бельгия отказалась изымать активы РФ, которые находятся в ее юрисдикции. Брюссель потребовал от лидеров всех стран Евросоюза поставить подписи под обязательством разделить финансовые риски. Об этом заявил премьер-министр страны Барт Де Вевер.
«Я им заявил, что нужны подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделать все финансовые риски», – сказал он журналистам перед саммитом Европейского политического сообщества (цитата по ТАСС). Премьер подтвердил, что Бельгия выступает против присвоения находящихся на площадке Euroclear активов.
25 сентября Financial Times (FT) писала, что канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею использовать замороженные российские активы для выдачи Украине беспроцентного займа на сумму до 140 млрд евро. Идею «репарационного кредита» поддержала и Еврокомиссия (ЕК).
На следующий день Де Вевер раскритиковал предложение Мерца. По его словам, подобные инициативы могут подорвать доверие к финансовой системе ЕС. Он предупредил, что страны, хранящие свои резервы в еврозоне, могут пересмотреть такую политику.
1 октября ЕК выделила Украине транш на сумму 4 млрд евро из доходов от российских замороженных активов. Речь идет о девятом транше в рамках программы «исключительной макрофинансовой помощи (MFA)». В сообщении указано, что 2 млрд евро из этой суммы будут направлены на беспилотные летательные аппараты в соответствии с соглашением между Украиной и Евросоюзом.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил скепсис по поводу инициативы ЕК. Он подчеркнул необходимость строгого соблюдения международного права в этом вопросе. «Когда активы заморожены, нужно соблюдать международное право. Об этом также напомнил премьер-министр Бельгии», – заявил Макрон.