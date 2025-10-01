Макрон выступил против использования замороженных российских активов
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил скепсис по поводу инициативы Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Он подчеркнул необходимость строгого соблюдения международного права в этом вопросе. Его слова передает The Guardian.
«Когда активы заморожены, нужно соблюдать международное право. Об этом также напомнил премьер-министр Бельгии», – заявил Макрон. Он выразил поддержку главе бельгийского правительства Барту Де Веверу, ранее критически отозвавшемуся о предложениях Еврокомиссии.
Сегодня Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине транш на сумму 4 млрд евро из доходов от российских замороженных активов. Речь идет о девятом транше в рамках программы «исключительной макрофинансовой помощи (MFA)». В сообщении указано, что 2 млрд евро из этой суммы будут направлены на беспилотные летательные аппараты в соответствии с соглашением между Украиной и Евросоюзом.
25 сентября Financial Times (FT) писала, что Мерц поддержал идею использовать замороженные российские активы для выдачи Украине беспроцентного займа на сумму до 140 млрд евро. Идею «репарационного кредита» поддерживает и Еврокомиссия.
По мнению Мерца, такой шаг продемонстрировал бы решимость Евросоюза в поддержке Киева. Он подчеркнул, что заем должен быть направлен исключительно на закупку военной техники, а не на покрытие дефицита украинского бюджета. При этом решения о закупках должны приниматься правительствами ЕС совместно с Киевом.
На следующий день премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер раскритиковал предложение Мерца. По словам Вевера, подобные инициативы могут подорвать доверие к финансовой системе ЕС. Он предупредил, что страны, хранящие свои резервы в еврозоне, могут пересмотреть такую политику.