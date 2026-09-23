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Бразилия, Индия, Япония и Германия выступили за реформу Совбеза ООН

Сергей Пахомов
OLGA FEDOROVA \ TASS
OLGA FEDOROVA \ TASS

Совбез ООН не способен эффективно выполнять основную задачу по поддержанию международного мира, поэтому его нужно реформировать. К этому призвали главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии в совместном заявлении.

По их мнению, одна из причин заключается в устаревшей структуре Совбеза, которая сформировалась около 80 лет назад и не отражает современные геополитические реалии. Из-за этого он, как считают министры, не может в полной мере решать нынешние и будущие проблемы в сфере международного мира и безопасности.

Как отметили министры, реформа необходима для восстановления представительности и легитимности одного из главных органов ООН. Они заявили, что обсуждение не обязательно должно ограничиваться рамками межправительственных переговоров, выразив готовность обсуждать этот вопрос с более широким кругом членов ООН.

22 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН и отказаться от системы постоянного членства. По мнению Эрдогана, отмена права вето должна стать отправной точкой реформы Совбеза.

12 сентября президент России Владимир Путин выступил за расширение Совбеза ООН за счет стран Глобального Юга. Он заявил, что однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран, уходит в прошлое. 

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