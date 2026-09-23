Бразилия, Индия, Япония и Германия выступили за реформу Совбеза ООН

По их мнению, одна из причин заключается в устаревшей структуре Совбеза, которая сформировалась около 80 лет назад и не отражает современные геополитические реалии. Из-за этого он, как считают министры, не может в полной мере решать нынешние и будущие проблемы в сфере международного мира и безопасности.