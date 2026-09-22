Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал отменить право вето в Совете Безопасности ООН и отказаться от системы постоянного членства. Об этом он написал в авторской статье для Bloomberg.
По мнению Эрдогана, отмена права вето должна стать отправной точкой реформы Совбеза. Турецкий лидер выступил за создание широкой коалиции стран вокруг принципа, при котором ни одно государство не сможет постоянно блокировать волю большинства международного сообщества. Он также предложил усилить полномочия Генассамблеи ООН.
Право вето в Совбезе ООН
Дискуссия о реформировании ООН активизировалась и в других международных форматах. 12 сентября страны БРИКС призвали провести всеобъемлющую реформу ООН. Участники объединения выступили за повышение демократичности, представительности и эффективности организации. БРИКС также поддержала стремление африканских стран получить постоянное представительство в Совбезе ООН.
В сентябре 2025 г. «Ведомости» разбирали перспективы изменения действующей структуры ООН. На фоне 80-й сессии Генассамблеи государства глобального Юга при поддержке России и ряда западных стран активизировали предложения по реформированию Совбеза.