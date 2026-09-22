Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН

Пять стран – Китай, Франция, СССР (с 1991 года Россия), Великобритания и США – стали постоянными членами Совета Безопасности ООН, поскольку сыграли ключевую роль в создании организации. Они получили особое право вето: важные решения Совбеза не могут быть приняты без их согласия. По статье 27 Устава ООН для принятия решения нужно девять голосов, включая совпадающие голоса всех постоянных членов. Все пять стран когда-либо использовали вето, но если постоянный член не хочет блокировать резолюцию, он может воздержаться – тогда решение может пройти, если наберет необходимые девять голосов.



