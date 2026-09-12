Путин выступил за расширение Совбеза ООН за счет стран Глобального Юга
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС предложил включить страны Глобального Юга в состав Совета Безопасности ООН.
Как отметил Путин, Россия считает необходимым и далее вместе с единомышленниками по БРИКС содействовать повышению качества деятельности ООН. По его словам, этому, в частности, помогло бы расширение Совбеза и представительства в нем стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Путин заявил, что однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран, уходит в прошлое. По его словам, баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке. Он также отметил, что все больше государств громко и отчётливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы и участвовать в решении глобальных проблем.
Путин отметил, что формирование многополярного мира идет не без сложностей и встречает сопротивление тех, кто по сути привык мыслить колониальными категориями, делить мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли» и жить за чужой счет. По его словам, такие силы не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов.
Как указал президент, в ход идут любые средства – тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила. Он добавил, что разжигаются застарелые очаги напряженности, провоцируются все новые конфликты и разногласия. В результате, по его словам, дает сбои вся система международных отношений, снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов.
Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12-13 сентября. На полях саммита БРИКС российский президент проведет двустороннюю встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ) Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. 11 сентября Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры накануне саммита БРИКС.