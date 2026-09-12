Путин выступил за расширение Совбеза ООН за счет стран Глобального Юга

Путин заявил, что однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран, уходит в прошлое. По его словам, баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке. Он также отметил, что все больше государств громко и отчётливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы и участвовать в решении глобальных проблем.