Росимущество заявило о старте торгов по продаже ЮГК

Начальная стоимость актива составляет 162 млрд руб. Условия голландского аукциона позволяют снизить цену не более чем на 50% – до 81,01 млрд руб. Прием заявок на участие в сегодняшнем аукционе проходил с 11 по 18 июня. 18 июня стало известно об отклонении заявки ООО «Инновация». Об этом сообщалось в протоколе, опубликованном на сайте площадки «Росэлторг».