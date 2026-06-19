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Росимущество заявило о старте торгов по продаже ЮГК

Ведомости

19 июня в 9:00 мск стартовали торги по продаже активов «Южуралзолота» (ЮГК). Об этом сообщили в Росимуществе.

По данным ведомства, к участию в торгах были допущены только претенденты, чьи заявки соответствовали установленным требованиям. Их данные пока не раскрывают.

«О результатах голландского аукциона Росимущество сообщит дополнительно», – поясняется в сообщении.

Росимущество объявит новый голландский аукцион по продаже ЮГК 11 июня

Бизнес / Промышленность

Нынешние торги стали уже четвертой попыткой продать активы ЮГК. Предыдущий электронный аукцион, состоявшийся 10 июня, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

Начальная стоимость актива составляет 162 млрд руб. Условия голландского аукциона позволяют снизить цену не более чем на 50% – до 81,01 млрд руб. Прием заявок на участие в сегодняшнем аукционе проходил с 11 по 18 июня. 18 июня стало известно об отклонении заявки ООО «Инновация». Об этом сообщалось в протоколе, опубликованном на сайте площадки «Росэлторг».

Суд обратил «Южуралзолото» в государственную собственность еще в июле 2025 г. Тогда был удовлетворен иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов основного владельца ЮГК Константина Струкова и связанных с ним лиц.

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