Росимущество заявило о старте торгов по продаже ЮГК
По данным ведомства, к участию в торгах были допущены только претенденты, чьи заявки соответствовали установленным требованиям. Их данные пока не раскрывают.
«О результатах голландского аукциона Росимущество сообщит дополнительно», – поясняется в сообщении.
Нынешние торги стали уже четвертой попыткой продать активы ЮГК. Предыдущий электронный аукцион, состоявшийся 10 июня, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.
Начальная стоимость актива составляет 162 млрд руб. Условия голландского аукциона позволяют снизить цену не более чем на 50% – до 81,01 млрд руб. Прием заявок на участие в сегодняшнем аукционе проходил с 11 по 18 июня. 18 июня стало известно об отклонении заявки ООО «Инновация». Об этом сообщалось в протоколе, опубликованном на сайте площадки «Росэлторг».
Суд обратил «Южуралзолото» в государственную собственность еще в июле 2025 г. Тогда был удовлетворен иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов основного владельца ЮГК Константина Струкова и связанных с ним лиц.