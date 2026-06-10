Повторный аукцион по продаже госпакета ЮГК не состоялся
Повторный аукцион по продаже госпакета золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) не состоялся. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.
Росимущество объявило повторные торги по продаже 67,2% акций ЮГК и других активов группы 2 июня. Аукцион проходил на площадке «Росэлторг» 10 июня по голландской системе торгов. Начальная цена пакета акций самой золотодобывающей компании составила 140,4 млрд руб. Шаг аукциона был установлен на уровне 2% от начальной цены (3,24 млрд руб.). По состоянию на 15:49 мск 3 июня цена акций ЮГК упала на 5,38% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 0,60 руб. Объем торгов составил 793,37 млн руб.
11 июля 2025 г. Советский райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы основного владельца ЮГК Константина Струкова и связанных с ним лиц.
В мае 2026 г. Росимущество объявило первый аукцион по реализации конфискованных активов, но он не состоялся из-за отсутствия заявок. Тогда ведомство решило провести повторные голландские торги (с понижением цены актива).