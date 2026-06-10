Повторный аукцион по продаже госпакета ЮГК не состоялся

Росимущество объявило повторные торги по продаже 67,2% акций ЮГК и других активов группы 2 июня. Аукцион проходил на площадке «Росэлторг» 10 июня по голландской системе торгов. Начальная цена пакета акций самой золотодобывающей компании составила 140,4 млрд руб. Шаг аукциона был установлен на уровне 2% от начальной цены (3,24 млрд руб.). По состоянию на 15:49 мск 3 июня цена акций ЮГК упала на 5,38% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 0,60 руб. Объем торгов составил 793,37 млн руб.