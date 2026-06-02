Росимущество объявило повторные торги по продаже ЮГК

Росимущество объявило повторные торги по продаже ЮГКИтоги аукциона будут подведены 10 июня
Росимущество объявило повторные торги по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и других активов группы. Аукцион пройдет на площадке «Росэлторг» 10 июня, сбор заявок продлится пять рабочих дней.
Совокупная рыночная стоимость всех активов, обращенных в собственность государства, оценена Росимуществом в 162 млрд руб. Начальная цена пакета акций самой золотодобывающей компании составляет 140,4 млрд руб. Шаг аукциона установлен на уровне 2% от начальной цены (3,24 млрд руб.), задаток для участников – 20% (32,4 млрд руб.). Для признания аукциона состоявшимся достаточно участия одного покупателя.
Помимо ЮГК на торги выставлены 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК» (9,1 млрд руб.), ООО «Хоум» (10,4 млрд руб.) и других юрлиц. Один лот в виде 80% долей ООО «Арбат-сити» оценен в 1 рубль.
Советский районный суд Челябинска 11 июля 2025 г. удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы основного владельца ЮГК Константина Струкова и связанных с ним лиц. В начале мая 2026 г. Росимущество объявило первый аукцион по продаже конфискованных активов, но он не состоялся из-за отсутствия заявок. После этого ведомство приняло решение о повторных голландских торгах (с понижением цены актива).
Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики связывали провал торгов с высокой ценой актива. Кроме того в состав лота входит не только золотодобытчик, но и целый ряд разнопрофильных активов, интерес к которым невелик. Дополнительный фактор – это связанные с компанией риски: новый владелец ЮГК должен взять на себя повышенные операционные и корпоративные риски, связанные с претензиями со стороны Росприроднадзора и Ростехнадзора. По оценкам экспертов, финальная стоимость активов может опуститься до 90 млрд руб.
В 2025 г. выручка «Южуралзолота» по РСБУ выросла на 7% до 26,7 млрд руб. при чистом убытке 6,3 млрд руб. 29 мая Совет директоров группы рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов по итогам года.