Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,768+1,2%VEON-RX58,8-0,34%NKNC67,45+0,9%IMOEX2 602,59+1,27%RTSI1 145,82+1,27%RGBI118,62+0,08%RGBITR781,59+0,1%
Главная / Бизнес /

Росимущество объявило повторные торги по продаже ЮГК

Итоги аукциона будут подведены 10 июня
Ведомости

Росимущество объявило повторные торги по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и других активов группы. Аукцион пройдет на площадке «Росэлторг» 10 июня, сбор заявок продлится пять рабочих дней.

Совокупная рыночная стоимость всех активов, обращенных в собственность государства, оценена Росимуществом в 162 млрд руб. Начальная цена пакета акций самой золотодобывающей компании составляет 140,4 млрд руб. Шаг аукциона установлен на уровне 2% от начальной цены (3,24 млрд руб.), задаток для участников – 20% (32,4 млрд руб.). Для признания аукциона состоявшимся достаточно участия одного покупателя.

На ЮГК не нашлось покупателя из-за высокой стартовой цены и потенциальных рисков

Бизнес / Промышленность

Помимо ЮГК на торги выставлены 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК» (9,1 млрд руб.), ООО «Хоум» (10,4 млрд руб.) и других юрлиц. Один лот в виде 80% долей ООО «Арбат-сити» оценен в 1 рубль.

Советский районный суд Челябинска 11 июля 2025 г. удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы основного владельца ЮГК Константина Струкова и связанных с ним лиц. В начале мая 2026 г. Росимущество объявило первый аукцион по продаже конфискованных активов, но он не состоялся из-за отсутствия заявок. После этого ведомство приняло решение о повторных голландских торгах (с понижением цены актива).

Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики связывали провал торгов с высокой ценой актива. Кроме того в состав лота входит не только золотодобытчик, но и целый ряд разнопрофильных активов, интерес к которым невелик. Дополнительный фактор – это связанные с компанией риски: новый владелец ЮГК должен взять на себя повышенные операционные и корпоративные риски, связанные с претензиями со стороны Росприроднадзора и Ростехнадзора. По оценкам экспертов, финальная стоимость активов может опуститься до 90 млрд руб.

В 2025 г. выручка «Южуралзолота» по РСБУ выросла на 7% до 26,7 млрд руб. при чистом убытке 6,3 млрд руб. 29 мая Совет директоров группы рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов по итогам года.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте