Росимущество объявит голландский аукцион по ЮГК с понижением цены до 50%
Росимущество объявит голландский аукцион по продаже принадлежащих государству 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и аффилированных с ней предприятий 19 мая, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
Цена будет с понижением от начальной до 50%. Минимальная стоимость указана в 81 млрд руб.
Голландский аукцион отличается тем, что торги начинаются с максимальной цены лота и далее идут на понижение до первого, кто согласится приобрести актив.
18 мая не состоялся аукцион по продаже 67,2% акций ЮГК из-за отсутствия покупателей. Начальная цена должна была составить 162,02 млрд руб., а шаг аукциона был установлен на 3,24 млрд руб., что составляет 2% от начальной цены. Участникам необходимо было внести задаток в 32,4 млрд руб.
В июле 2025 г. суд обратил ЮГК в государственную собственность. Судебное разбирательство прошло в закрытом режиме. В доход государства были обращены акции группы и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК». 27 марта 2026 г. Росимущество объявило об активной подготовке к продаже ЮГК на конкурентных торгах.