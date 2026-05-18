Аукцион по продаже ЮГК не состоялся

В июле 2025 г. суд обратил ЮГК в государственную собственность. Судебное разбирательство прошло в закрытом режиме. В доход государства были обращены акции группы и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК». 27 марта 2026 г. Росимущество объявило об активной подготовке к продаже ЮГК на конкурентных торгах.