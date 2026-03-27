Торги по продаже ЮГК могут состояться в апреле
Росимущество ведет активную подготовку к продаже на конкурентных торгах «Южуралзолота» (ПАО «ЮГК»). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Торги могут состояться в апреле текущего года.
В июле 2025 г. суд обратил ЮГК в государственную собственность. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме и заняло два рабочих дня. В доход государства были обращены акции компании и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК».
29 января 2026 г. заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что все необходимые документы по продаже ЮГК подготовлены и находятся на рассмотрении правительства.
16 марта ЮГК сообщила, что 32,1 млрд руб. на ее счетах оказались под арестом в рамках исполнительного производства от 5 марта. РБК со ссылкой на аналитиков «Вектор капитала» писал, что арест средств компании мог быть юридической процедурой, которая предшествует продаже пакета Росимущества. 26 марта судебные приставы сняли арест с денег ЮГК.