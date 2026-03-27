Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес /

Торги по продаже ЮГК могут состояться в апреле

Ведомости

Росимущество ведет активную подготовку к продаже на конкурентных торгах «Южуралзолота» (ПАО «ЮГК»). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Торги могут состояться в апреле текущего года.

В июле 2025 г. суд обратил ЮГК в государственную собственность. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме и заняло два рабочих дня. В доход государства были обращены акции компании и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК».

29 января 2026 г. заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что все необходимые документы по продаже ЮГК подготовлены и находятся на рассмотрении правительства.

16 марта ЮГК сообщила, что 32,1 млрд руб. на ее счетах оказались под арестом в рамках исполнительного производства от 5 марта. РБК со ссылкой на аналитиков «Вектор капитала» писал, что арест средств компании мог быть юридической процедурой, которая предшествует продаже пакета Росимущества. 26 марта судебные приставы сняли арест с денег ЮГК.

