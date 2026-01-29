Документы по продаже «Южуралзолота» находятся на рассмотрении правительства
Все необходимые документы по продаже компании «Южуралзолото» (ЮГК) подготовлены. Сейчас они находятся на рассмотрении правительства. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Вопрос выставления оферты миноритариям не препятствует подготовке к продаже актива, добавил он.
Моисеев также отметил, что процесс предложения оферты миноритарным акционерам в контексте смены основного владельца компании в 2025 г. идет одновременно и не мешает подготовке к приватизации.
Суд обратил ЮГК в государственную собственность 11 июля 2025 г. Разбирательство проходило в закрытом режиме и заняло два рабочих дня. В доход государства были обращены акции ЮГК, а также 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК». 28 октября замглавы Минфина отмечал, что сделка по продаже ЮГК может пройти в два этапа. Он не назвал возможных покупателей.
Министр финансов Антон Силуанов говорил, что ведомство не намерено затягивать процесс приватизации ЮГК. Конкретные сроки сделки он не назвал, но подчеркнул, что продажа актива будет проведена без промедления. По его словам, тут политика такая же, как и с планируемой продажей аэропорта «Домодедово». «Открытый аукцион, будем выставлять на торги, затягивать не будем», – сказал он.