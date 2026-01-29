Документы по продаже «Южуралзолота» находятся на рассмотрении правительства

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что ведомство не намерено затягивать процесс приватизации ЮГК. Конкретные сроки сделки он не назвал, но подчеркнул, что продажа актива будет проведена без промедления. По его словам, тут политика такая же, как и с планируемой продажей аэропорта «Домодедово». «Открытый аукцион, будем выставлять на торги, затягивать не будем», – сказал он.