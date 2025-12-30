Силуанов рассказал, как будут продавать «Южуралзолото»Схема будет аналогична приватизации аэропорта «Домодедово»
Минфин не намерен затягивать процесс приватизации ПАО «Южуралзолото» (ЮГК). Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
Конкретные сроки сделки он не назвал, однако подчеркнул, что продажа актива будет проведена без промедления. По его словам, тут политика такая же, как и с планируемой продажей аэропорта «Домодедово». «Открытый аукцион, будем выставлять на торги, затягивать не будем», – сказал он.
После заявлений министра акции ЮГК на Московской бирже выросли почти на 7% и достигли 0,556 руб. По данным на 12:12 мск бумаги торгуются на уровне 0,548 руб.
26 декабря замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что подготовка к продаже компании затянулась из-за сложной структуры активов. По его словам, в контур ЮГК входит крупный набор разнопрофильных активов, включая угледобычу, сельскохозяйственный бизнес и виноделие, что усложняет процесс.
11 июля суд обратил ЮГК в государственную собственность. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме и заняло два рабочих дня. В доход государства были обращены акции ЮГК, а также 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК».
28 октября замглавы Минфина отмечал, что сделка по продаже ЮГК может пройти в два этапа. Он не назвал возможных покупателей.