Замглавы Минфина РФ: сделка по продаже ЮГК может пройти в два этапа
Сделка по продаже «Южуралзолота» (ЮГК) должна пройти в два этапа и полностью завершиться в первой половине 2026 г., сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев.
«У нас есть достаточно продвинутая стадия переговоров сейчас. В принципе, я думаю, что сделка будет носить характер двухэтапный. Ну, как сейчас один из вариантов обсуждается. Я думаю, полное окончание будет в первом полугодии следующего года», – сказал замглавы финансового ведомства (цитата по «Интерфаксу»).
Моисеев не назвал возможных покупателей контрольного пакета ЮГК.
11 июля суд обратил компанию в государственную собственность. Акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК» были конфискованы. Дело рассматривалось в закрытом режиме два рабочих дня.
28 октября стало известно, что Генпрокуратура подала иск к бывшему владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову, так как он вывел за границу более 163 млрд руб. выручки от деятельности своих предприятий. Эти средства, по данным правоохранителей, использовались для покупки недвижимости, яхт и строительства гостиниц за рубежом. По данным прокуроров, Струков регулярно переводил выручку в Черногорию, Сербию, Швейцарию и Турцию.