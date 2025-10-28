Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Замглавы Минфина РФ: сделка по продаже ЮГК может пройти в два этапа

Ведомости

Сделка по продаже «Южуралзолота» (ЮГК) должна пройти в два этапа и полностью завершиться в первой половине 2026 г., сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

«У нас есть достаточно продвинутая стадия переговоров сейчас. В принципе, я думаю, что сделка будет носить характер двухэтапный. Ну, как сейчас один из вариантов обсуждается. Я думаю, полное окончание будет в первом полугодии следующего года», – сказал замглавы финансового ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

Моисеев не назвал возможных покупателей контрольного пакета ЮГК.

11 июля суд обратил компанию в государственную собственность. Акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК» были конфискованы. Дело рассматривалось в закрытом режиме два рабочих дня.

28 октября стало известно, что Генпрокуратура подала иск к бывшему владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову, так как он вывел за границу более 163 млрд руб. выручки от деятельности своих предприятий. Эти средства, по данным правоохранителей, использовались для покупки недвижимости, яхт и строительства гостиниц за рубежом. По данным прокуроров, Струков регулярно переводил выручку в Черногорию, Сербию, Швейцарию и Турцию.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте