Генпрокуратура выявила оформленные на родственников активы экс-главы ЮГК

В иске Генпрокуратуры, поданном к бывшему владельцу компании «Южуралзолото» (ЮГК) Константину Струкову, утверждается, что бизнесмен вывел за границу более 163 млрд руб. выручки от деятельности своих предприятий. Эти средства, по данным правоохранителей, использовались для покупки недвижимости, яхт и строительства гостиниц за рубежом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.