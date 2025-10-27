Генпрокуратура выявила оформленные на родственников активы экс-главы ЮГК
В иске Генпрокуратуры, поданном к бывшему владельцу компании «Южуралзолото» (ЮГК) Константину Струкову, утверждается, что бизнесмен вывел за границу более 163 млрд руб. выручки от деятельности своих предприятий. Эти средства, по данным правоохранителей, использовались для покупки недвижимости, яхт и строительства гостиниц за рубежом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Иск направлен в Пластский городской суд. В нем говорится, что Струков в 2006–2007 гг. в результате коррупционных нарушений завладел госпредприятиями ОАО «Челябинскуголь» и ОАО «Южуралзолото». Прибыль, полученную от их деятельности, он использовал для создания группы компаний ЮГК, работающих в сфере добычи полезных ископаемых, строительства, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и гостиничного бизнеса. Совокупная стоимость активов превышает 220 млрд руб.
По данным прокуроров, Струков регулярно переводил выручку в Черногорию, Сербию, Швейцарию и Турцию, где на эти средства приобретались объекты недвижимости, предметы роскоши и велось строительство гостиничных комплексов.
В ведомстве считают, что Струков фактически контролировал предприятия, но оформлял активы и управление ими на членов семьи и аффилированных лиц. Часть коррупционных доходов он распределил среди родственников и доверенных лиц, приобретая «высоколиквидное имущество» и «дорогостоящие активы».
11 июля суд постановил обратить компанию «Южуралзолото» в государственную собственность. Конфискованы акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК». Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме и заняло два рабочих дня.