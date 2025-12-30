Силуанов: аукцион по приватизации аэропорта «Домодедово» пройдет в 2026 году
Аукцион по приватизации аэропорта «Домодедово» пройдет в начале 2026 г. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «России 24».
По его словам, по этому активу власти проделали много работы.
«Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы», – сказал Силуанов.
26 ноября Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение о передаче аэропорта «Домодедово» в доход государства. Суд также отклонил кассационную жалобу бывшего владельца аэропорта Дмитрия Каменщика на решения Арбитражного суда, вынесенные в июне и сентябре. Процесс проходил в закрытом режиме.
17 июня в доход государства были обращены более 30 структур, связанных с аэропортом. Основанием стало то, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Бывшие владельцы авиагавани Валерий Коган и Дмитрий Каменщик были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них дополнительных паспортов.
Решение суда первой инстанции было приведено к немедленному исполнению. В ЕГРЮЛ отражено, что «ДМЕ холдинг» полностью принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. А 22 августа руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров управляющей компании «Домодедово».