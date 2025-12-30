Силуанов: аукцион по приватизации аэропорта «Домодедово» пройдет в 2026 году

17 июня в доход государства были обращены более 30 структур, связанных с аэропортом. Основанием стало то, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Бывшие владельцы авиагавани Валерий Коган и Дмитрий Каменщик были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них дополнительных паспортов.