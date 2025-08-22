Совет директоров «Домодедово» возглавил руководитель Росавиации Ядров

Совет директоров «Домодедово» возглавил руководитель Росавиации ЯдровРанее о его возможном назначении сообщали источники «Ведомостей»
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров управляющей компании столичного аэропорта «Домодедово», сообщил представитель авиарегулятора. О возможном назначении Ядрова на пост председателя совета говорили источники «Ведомостей».
Ядрова избрали на первом заседании нового состава совета директоров «Домодедово» 22 августа.
«Создание совета директоров во главе с руководителем профильного федерального ведомства демонстрирует важность этого стратегического предприятия для развития всей транспортной системы России», – заявили в Росавиации.
Как добавили в ведомстве, ключевые цели обновленного совета – финансовое оздоровление аэропорта Домодедово, повышение эффективности его работы, рост значимости для отечественной гражданской авиации.
Один из собеседников «Ведомостей» говорил, что избрание нового совета необходимо для фактического переподчинения актива сменившемуся собственнику. Другой источник сообщал, что речь идет о совете директоров управляющей компании аэропорта «Домодедово» – «Эрпорт менеджмент компани лимитед». Под управлением этой компании находится «ДМЕ холдинг», который объединяет основные юрлица, относящиеся к группе «Домодедово».
«ДМЕ холдинг» с принадлежащими ему активами был в июне 2025 г. обращен судом в доход государства по иску Генпрокуратуры и передан на баланс Росимущества.