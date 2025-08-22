Совет директоров «Домодедово» возглавил руководитель Росавиации Ядров

Один из собеседников «Ведомостей» говорил, что избрание нового совета необходимо для фактического переподчинения актива сменившемуся собственнику. Другой источник сообщал, что речь идет о совете директоров управляющей компании аэропорта «Домодедово» – «Эрпорт менеджмент компани лимитед». Под управлением этой компании находится «ДМЕ холдинг», который объединяет основные юрлица, относящиеся к группе «Домодедово».