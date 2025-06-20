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Бенефициар «Домодедово» обжаловал передачу активов аэропорта государству

Ведомости

Владелец «ДМЕ холдинга», управляющего группой операционных компаний «Домодедово», Дмитрий Каменщик обжаловал решение о передаче его активов в доход государства, следует из картотеки Арбитражного суда Московского области.

В суде 20 июня зарегистрирована апелляционная жалоба Каменщика, говорится в карточке дела.

17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства активы «ДМЕ холдинга». Процесс проходил в закрытом режиме, решение подлежит немедленному исполнению. Из данных ЕГРЮЛ следует, что «ДМЕ холдинг» теперь полностью принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество).

В январе суд зарегистрировал иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, и к владельцу холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Претензии Генпрокуратуры связаны с тем, что группа компаний «Домодедово» оказалась под иностранным контролем. Сообщалось, что Каменщик и Коган должны были получить контроль над активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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