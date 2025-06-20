Бенефициар «Домодедово» обжаловал передачу активов аэропорта государству
Владелец «ДМЕ холдинга», управляющего группой операционных компаний «Домодедово», Дмитрий Каменщик обжаловал решение о передаче его активов в доход государства, следует из картотеки Арбитражного суда Московского области.
В суде 20 июня зарегистрирована апелляционная жалоба Каменщика, говорится в карточке дела.
17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства активы «ДМЕ холдинга». Процесс проходил в закрытом режиме, решение подлежит немедленному исполнению. Из данных ЕГРЮЛ следует, что «ДМЕ холдинг» теперь полностью принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество).
В январе суд зарегистрировал иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, и к владельцу холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Претензии Генпрокуратуры связаны с тем, что группа компаний «Домодедово» оказалась под иностранным контролем. Сообщалось, что Каменщик и Коган должны были получить контроль над активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались.