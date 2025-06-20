Бенефициар «Домодедово» обжаловал передачу активов аэропорта государству

В январе суд зарегистрировал иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, и к владельцу холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Претензии Генпрокуратуры связаны с тем, что группа компаний «Домодедово» оказалась под иностранным контролем. Сообщалось, что Каменщик и Коган должны были получить контроль над активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались.