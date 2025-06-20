Росимущество получило 100% во владеющем активами «Домодедово» холдинге
ООО «ДМЕ холдинг», который владеет активами аэропорта «Домодедово», полностью принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество), следует из данных ЕГРЮЛ, изменения в которые были внесены 19 июня. Ранее контроль за холдингом принадлежал Дмитрию Каменщику.
17 июня арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы ООО «ДМЕ холдинг». Всего было зафиксировано 32 иска к структурам аэропорта и в том числе к Каменщику. Претензии заключались в том, что группа компаний «Домодедово» оказалась под иностранным контролем.
По версии обвинения, в 2024 г. бывший владелец холдинга вместе с председателем совета директоров Валерием Коганом обратились в ФАС с ходатайствами о согласовании сделок по передаче стратегических предприятий под контроль ООО «ДМЕ холдинг». Они скрыли структуру владения холдингом, а также израильское гражданство Когана.
Исходя из законодательства РФ, иностранным инвесторам нельзя осуществлять виды деятельности, имеющие «стратегическое значение» для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Для этого необходимо предварительного согласовать решение с помощью правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.