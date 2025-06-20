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Росимущество получило 100% во владеющем активами «Домодедово» холдинге

Ведомости

ООО «ДМЕ холдинг», который владеет активами аэропорта «Домодедово», полностью принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество), следует из данных ЕГРЮЛ, изменения в которые были внесены 19 июня. Ранее контроль за холдингом принадлежал Дмитрию Каменщику.

17 июня арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы ООО «ДМЕ холдинг». Всего было зафиксировано 32 иска к структурам аэропорта и в том числе к Каменщику. Претензии заключались в том, что группа компаний «Домодедово» оказалась под иностранным контролем.

По версии обвинения, в 2024 г. бывший владелец холдинга вместе с председателем совета директоров Валерием Коганом обратились в ФАС с ходатайствами о согласовании сделок по передаче стратегических предприятий под контроль ООО «ДМЕ холдинг». Они скрыли структуру владения холдингом, а также израильское гражданство Когана.

Исходя из законодательства РФ, иностранным инвесторам нельзя осуществлять виды деятельности, имеющие «стратегическое значение» для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Для этого необходимо предварительного согласовать решение с помощью правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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