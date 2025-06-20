Росимущество получило 100% во владеющем активами «Домодедово» холдинге

17 июня арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы ООО «ДМЕ холдинг». Всего было зафиксировано 32 иска к структурам аэропорта и в том числе к Каменщику. Претензии заключались в том, что группа компаний «Домодедово» оказалась под иностранным контролем.